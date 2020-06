V zastávce seděl jeden senior, který z ní vypadl, ale utrpěl pouze šok. Záchranáři ho ošetřili v sanitce, ošetřen byl ještě i jeden člověk. Naneštěstí ale za zastávkou stály děti a jedno z nich se vážně zranilo.

Na místo přiletěl vrtulník záchranné služby a záchranáři dítě dlouho oživovali v nádražní budově. Bohužel byla jejich snaha nakonec marná a dítě zemřelo. Záchranáři o jeho život bojovali desítky minut. Potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Tragédie vyvolala na autobusovém nádraží naprosté zděšení. Řada cestujících, kteří na místo nedohlédli, navíc netušili, co se děje. „Dobíhaly jsme s kamarádkou a dětmi autobus do Prahy. Běžely jsme od Penny, aby nám autobus neujel, bylo nám divné kam všichni lidé koukají a stejně tak řidič našeho autobusu. Pak jsme otočily hlavu vlevo a viděly, co se stalo těsně vedle naší zastávky. Syn mojí kamarádky zahlédl lidi, kteří nesli zraněného chlapce v náručí a utíkali s ním do výpravní budovy. Na místo už přijížděly záchranné vozy, takže jsme nasedly a náš autobus následně odjel,“ popsala úterní drama Daniela Řečínská z Bílichova.

Řidič osobáku, Aleš Maxima, který tankoval na sousední čerpací stanice, slyšel z autobusáku velkou ránu, tak běžel na místo. „Slyšel jsem obrovskou ránu, tak jsem se běžel podívat, co se stalo. Viděl jsem také lidi, kteří utíkali s dítětem v náručí, které mělo krev na obličeji. Všichni křičeli, ať se volá záchranka. Pak jsem viděl jak vedou staršího pána s berlemi posadit na lavičku do vedlejší zastávky, ale normálně komunikoval,“ popisuje muž.

„Jako první přijela městská policie a dorazily postupně i další složky,“ dodal svědek. „Následně přiběhl na místo nějaký pán, patrně rodič zraněného dítěte a strhla se menší šarvátka. To je ale celkem pochopitelné v takové situaci. Pracují nervy a muž si to chtěl s řidičem autobusu asi vyřídit,“ dodal Aleš Maxima.

Kladenský deník zastihl na místě tragédie i otřeseného devětapadesátiletého řidiče z kladenské ČSAD MHD, který katastrofu způsobil. Podle jeho slov mu selhal plynový pedál. „Zasekl se mi plynový pedál. Přijížděl jsem do zastávky a během vteřiny se sám přidal plyn a jelo to furt. Přijížděl jsem do zatáčky u Penny a protože tam stáli lidi, musel jsem strhnout volant, abych je nepřejel. Autobus se stočil doleva a najížděl jsem zezadu do zastávek. Bohužel za zastávkou stály děti, které tam neměly co dělat, chtěl jsem se vyhnout i jim, ale v té rychlosti jsem to nestačil,“ řekl rozrušený řidič. „Je to hrozná tragédie, ale já jezdím od osmnácti let v pořádku a tohle je strašné,“ dodal devětapadesátiletý řidič.

V šoku byly i děti, které autobusem pravidelně jezdí do okolních vesnic a neštěstí na autobusovém nádraží jen tiše přihlížely. „Já jsem z Křovic, toho chlapečka jsem znal, bylo mu sedm let a jezdil také někam na vesnici. Ale nevím, přesně kam. Já tu čekám na rodiče, až mě někdo odveze, ale neznám ani telefonní číslo, tak snad si pro mě přijedou,“ řekl jeden z otřesených školáků stojících u výpravní budovy. Další školáci, kteří viděli, co se stalo, podávali své svědectví přítomným policistům.

Policejní mluvčí Michaela Nováková sdělila k dopravní nehodě následující: „Alkohol byl u devětapadasátiletého řidiče autobusu vyloučen provedenou dechovou zkouškou, nebyla zjištěna ani žádná zdravotní indispozice u řidiče. K nehodě došlo ze zatím nezjištěných příčin, při které zemřela jedna nezletilá osoba. K vyšetřování nehody budou přizváni experti a soudní znalci a prověřováno bude i to, zda se nejednalo o technickou závadu na vozidle.“

Podle sdělení kladenského dopravního podniku, kterému autobus náleží, prošel navíc vůz z roku 2013 před několika dny pravidelnou kontrolou a jeho technický stav byl dobrý.

Na místě zasahovali hasiči ze Slaného i Kladna a přivolána byla také psycholožka středočeských hasičů, která poskytla rodině zesnulé osoby první psychickou pomoc. Ta byla poskytnuta také řidiči autobusu. Hasiči provedli protipožární opatření a u autobusu odpojili baterii. Po zajištění místa nehody spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou a policií.

Podobná událost, ovšem ne s tragickými následky, se stala ve Slaném na autobusovém nádraží v únoru v roce 2013. Řidič Škody Roomster utrpěl diabetický záchvat a naprosto dezorientovaný se vřítil tehdy také na autobusák, stejným způsobem jako řidič autobusu zdemoloval tehdy sousední masivní kovové zábradlí a částečně poškodil jednu zastávku. Bylo velké štěstí, že na zastávce ani v jejím okolí nestáli tenkrát žádní lidé.