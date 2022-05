Stř. Čechy: Řidiči pozor na trase z Phy do Brna! Na 14,5km D1 zasahují všechny záchranné složky u vážné nehody kamionu a 3 osobních vozů. Dvě osoby střet nepřežily, další jsou zraněné. Směr Brno je neprůjezdný, na Phu průjezdné 2 JP. #policiestc pic.twitter.com/fXYvo2uDuE — Policie ČR (@PolicieCZ) May 17, 2022

Na místo zamířila také letecká skupina Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Na Twitteru to uvedla Záchranná služba ASČR.

Posádka Zbraslav RV vyráží pomoci k DN kamionu a 3 x OA . Na místo také letí letecká skupina @zzshmp a další složky IZS. @HZS_ScK pic.twitter.com/EUfwsO6Mb5 — Záchranná služba ASČR (@ZS_ASCR) May 17, 2022

"Při nehodě byli zraněni tři lidé. Jedna osoba byla s poraněním hlavy převezena sanitkou do vinohradské nemocnice, druhá osoba s podezřením na zlomenou stehenní kost a pánev letecky transportována do Fakultní nemocnice Motol, třetí osoba byla s poraněním ramene převezena sanitou do Thomayerovy nemocnice. Dvě osoby svým zraněním na místě podlehly," řekla Deníku mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková.

Muž v Horních Počernicích přežil střet s vlakem

Nehoda uzavřela směr na Mirošovice. Pražská integrovaná doprava (PID) odklonila linky 401, 402, 406 ve směru z Prahy mimo dálnici přes Kamenici. Ve směru do Prahy dochází ke zpoždění na příjezdu na Roztyly.

Kvůli rostoucí koloně začínáme odklánět mimo dálnici také linku 397 z Opatova do Modletic. Stejné opatření se chystáme uplatnit také na linky 328 a 385 z Opatova do Čestlic. — PID (@PIDoficialni) May 17, 2022

"Kvůli rostoucí koloně začínáme odklánět mimo dálnici také linku 397 z Opatova do Modletic. Stejné opatření se chystáme uplatnit také na linky 328 a 385 z Opatova do Čestlic," uvedla PID na Twitteru.