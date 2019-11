„Nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povrchu vozovky, nezvládl řízení a vyjel z dálnice, kdy se poté vozidlo převrátilo na střechu. S mužem jelo v autě dvouleté dítě, které bylo naštěstí řádně usazeno do dětské autosedačky; proto se mu při nehodě nic nestalo,“ shrnula Schneeweissová, co se odehrálo.

Stalo se to kousek od místa, kde se zrovna nacházela hlídka dopravní policie z územního odboru policie pro Prahu-venkov: Západ. Ne sice přímo před jejíma očima, ale co se stalo, viděli policisté ve zpětném zrcátku. A trvalo jen pár sekund, než byli přímo u havarovaného auta. „S řidičem začali policisté Marian Miškov, Roman Rieger a Jakub Fila ihned komunikovat a vytáhli ho i s dítětem z havarovaného vozidla. Řidiči poskytli předlékařskou pomoc, zafixovali mu krční páteř a ošetřili poranění, které měl na ruce,“ přiblížila okolnosti Schneeweissová. S dodatkem, že dítě bylo naštěstí zcela v pořádku; pouze utrpělo psychický otřes. Šoféra i s dítětem pak záchranáři převezli k vyšetření do nemocnice v Praze.

Policejní mluvčí připomněla, že kolega Fila se věnoval i činnosti, kterou dobře zná ze svého působení u dobrovolných hasičů: v rámci protipožárních opatření odpojil autobaterii. Když na místo přijela požární jednotka, mohla konstatovat, že tohle už je hotovo.