Zranění, jemuž na místě podlehla, utrpěla i žena, již v pondělí odpoledne za zastávkou v obci Dobřichovice na Praze-západ srazil osobní vlak mířící na Prahu.

„Žena ve věku 73 let se v daném okamžiku nacházela jdoucí uprostřed kolejí v místech za obloukem levotočivé zatáčky,“ upřesnila v úterý mluvčí kladenské policie Jana Šteinerová. S konstatováním, že ani za použití rychlobrzdy už se střetu nedalo zabránit. Následkem se stala mnohočetná zranění, charakterizovaná jako neslučitelná se životem. Záchranáři už tedy oběti nemohli pomoci.

„Co bylo příčinou zkratkovitého jednání, že se žena v daném okamžiku nacházela v kolejišti, je nyní předmětem šetření,“ konstatovala Šteinerová. Připomněla, že podle dosavadních zjištění měla zdravotní problémy – a někdy zůstala dezorientována v prostředí. „Policisté nařídili soudní pitvu,“ uvedla dále mluvčí.

V podobných případech má pitva nejen pomoci určit přesnou příčinu smrti, ale kriminalisté očekávají od soudních lékařů také informace o dalších možných souvislostech. Zkoumá se například, zda zesnulý neměl v okamžiku smrti akutní zdravotní obtíže, jež by mohly mít vliv na jeho jednání – a součástí jsou také třeba testy mající odhalit případné ovlivnění návykovými látkami.

V minulosti se ukázalo, že toto vše jsou případy, jež na malér na trati mohou mít vliv. Někdy se také prokáže, že šlo o zjevnou sebevraždu, zatímco jindy vlak srazí i člověka plného energie a se spoustou plánů, u něhož se nerýsují žádné důvody k plánovanému odchodu ze života nebo k myšlenkovému zkratu.

Bohužel jsou na omylu lidé, kteří se nerozpakují kráčet po kolejích s přesvědčením, že pokud pojede vlak, soupravu s dodatečným předstihem uvidí nebo uslyší a budou mít spoustu času uhnout. Není to pravda: slyšet ji nemusí, a to ani v případě, že se sluchem nemají žádné problémy. Pokud se kolos, který na pár metrech rozhodně nezastaví, blíží za jejich zády, někdy to zjistí až v posledním okamžiku, kdy už je pozdě.