Hasiči tam společně se zdravotnickými záchranáři i policií nacvičovali zásah u hromadné dopravní nehody. Tentokrát tedy naštěstí bylo vše „jen jako“. Nanečisto.

„Situace, která není tak nereálná, byla nasimulována pro zasahující jednotky ze stanic profesionálů v Berouně a Hořovicích a dobrovolné jednotky obcí Komárov, Králův Dvůr, Zdice a Rudná, jež jsou předurčené pro zásahy u dopravních nehod,“ připomněla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. S tím, že do akce se naráz pustila obsluha hned pěti sad vyprošťovacích zařízení.

Zdravotníci se zase zaměřili na správné třídění zraněných podle povahy zranění – a to včetně stanovení správného pořadí odvozu pacientů do nemocnic. V podobných případech přitom rozhodně neplatí, že ten, kdo nejvíc křičí, je na tom nejhůř; zpravidla to bývá přesně naopak.

Také pro policisty bylo cvičení vítanou příležitostí vyzkoušet si v klidu zásah na místě velké nehody: od počítání zraněných až k dokumentaci a vyšetřování. „Zasahujícím složkám navíc nepřálo počasí, a tak měly cvičení ztížené ještě o chlad a déšť,“ připomněla Fliegerová. I to ostatně bylo jako naostro – skutečný zásah také nepočká, až se povětrnost umoudří.