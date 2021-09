Až půjdete na představení Zdeňka Izera, zastavte se od 15 do 19 hodin na zahradě hořovického Společenského domu ve stanu Deník Zdraví a časopisu Kondice. Zde načerpáte spoustu inspirace a zjistíte, jak být fita v kondici s Janem Kebrlem, mistrem republiky v kulturistice.

Známý bavič Zdeněk Izer se svým pořadem Na plný coole zavítá ve čtvrtek 30. září do Hořovic. V něm se mohou diváci setkat s jedinečným humorem oblíbeného komika. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.