Červená a žlutá mají pro využití v dopravě ale i další přednosti, než jen to, že vyvolávají u lidí jisté reakce a ostražitost. „Tyto dvě barvy jsou také nejlépe vidět za snížené viditelnosti. Také proto se na majácích aut integrovaného záchranného systému v zahraničí k modrému světlu doplňuje červené," uvádí Tichý.

Trio barev už na semaforech zůstalo dodnes a lze jej najít na zařízeních na celém světě. Důvod, proč byly již od počátku existence semaforů zvoleny tyto barvy souvisí s fungováním lidského mozku a očí. „Dotaz, proč jsou na semaforech zelená, žlutá a červená, je spíše lékařská a psychologická otázka, než dopravní. Zelenou a červenou barvu vnímáme velmi rychle, k tomu máme uzpůsobeno oko. Ostatní barvy se z těchto míchají a my si je "dokreslujeme"," říká Tichý.

Žlutá barva byla doplněná později. Důvodem bylo zvýšení bezpečnosti. Řidiči si výhodu třetí barvy na semaforu jistě dovedou živě představit. Když se totiž řítí do křižovatky, kde svítí zelená, v momentě, kdy neexistoval mezistupeň a okamžitě po ní nastala červená, museli umět zareagovat opravdu rychle.

Rozmach semafory zažily nakonec až ve dvacátém století. Vypadaly ale trochu jinak, než je známe dnes. „Původně byla soustava dvoubarevná, tedy nastávala změna z červené na zelenou, obdobně jako je to u chodců," nastiňuje pro Deník Tomáš Tichý z Ústavu dopravní telematiky Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Stůj, připrav se, můžeš jet. Už malé děti ve školce se učí a vědí, jak funguje semafor a co která barva znamená. Vůbec první semafor, neboli světelné signalizační zařízení, jak přístroj nazývají odborníci, začal fungovat před více než 150 lety. Proč jsou ale jeho barvy zelená, žlutá a červená? Právě na tuto otázku odpovídá Deník v dalším díle seriálu 100 otázek a odpovědí. Vysvětlení souvisí s tím, jak lidský mozek vnímá jednotlivé barvy.

