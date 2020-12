KDY: 19. – 24. prosince

KDE: Berounsko

ZA KOLIK: volně přístupné

Jeho předání lidem se odehraje venku a bez shromažďování. Heslo skautů „Vždy připraven!“ bude platit i v této situaci. Betlémské světlo doputuje do největšího města našeho okresu, tedy Berouna, tradičně vlakem. Lidé si mohou svou svíčku přijít připálit ve dnech od 21. do 23. prosince do berounského informačního centra (8:30 až 12:30 a 13:00 až 16:30). Ve dnech od 19. do 24. prosince bude světlo k mání také v obci Tmaň (So 18:00 až 20:00, Ne 10:00 až 18:00, Po a Út 15:00 až 20:00, St 9:00 až 20:00 a Čt 9:00 až 15:00).