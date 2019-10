KDY: 30. října 8:00

KDE: Dům dětí a mládeže Beroun

ZA KOLIK: 300 Kč

Na akci nazvané Dýňoden, která pokračuje až do sedmnácté hodiny, si malí návštěvníci ve věku od šesti do patnácti let budou moci vyrobit strašáka, vydlabat strašidelnou dýni, uvařit voňavou dýňovou polévku a navíc si vyzkoušet chemický pokus. Na prázdninovou akci je nezbytné přihlásit se předem prostřednictvím webu Domu dětí a mládeže v Berouně.