KDY: 18. května 8:30

KDE: Městský úřad Králův Dvůr

Radnice bude vracet peníze výhradně výměnou za vstupenky až do 27. května v úředních dnech, tedy každé pondělí a středu od 8:30 do 11:30 a od 14 do 17 hodin v pokladně městského úřadu na náměstí Míru. Kdo by nestihl vstupenky vrátit do poslední květnové středy, musí počítat s tím, že už částku zpátky nedostane.