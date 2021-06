Medvídek otevře své dveře veřejnosti

Víte, co dělal malý medvídek, než se dostal do znaku Berouna? Navštivte ve středu 16. června mezi 14.30. a 17.30. hodinou Dětskou skupinu Medvídek na Den otevřených dveří a dozvíte se to.

Dětská skupina Medvídek Beroun | Foto: archiv Dětské skupiny Medvídek

KDY: 16. června 14:30 - 17:30

KDE: Beroun, Dětská skupina Medvídek

ZA KOLIK: zdarma Poslechnete si důležité informace, seznámíte se s prostředím a milými pečujícími a vyzkoušíte tvoření s nejmenšími dětmi v kreativní dílničce. Pořadatelem akce je Prostor pro rodinu. Centrum sídlí na Tyršově ulici v Berouně a nabízí rodičům péči o malé děti kvalifikovanými pečujícími osobami, které pracují s respektem k dětským potřebám, zejména formou hry. Ve skupině je maximálně 12 dětí, o které se starají dvě až čtyři pečující.