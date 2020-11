KDY: kdykoli

KDE: www.emuzeum.cz

ZA KOLIK: ---

Z místních institucí je možné nahlédnout do Národního technického muzea, Národní galerie, Židovského muzea

v Praze, GASKu nebo Muzea hlavního města Prahy, ze zahraničních jsou to například slavné Met nebo-li Metropolitní muzeum umění v New Yorku, Dům Anny Frankové, aténské Muzeum Akropole či Galileovo muzeum ve Florencii.