Ráno patří knihovna seniorům

Městská knihovna v Berouně má až do odvolání omezenou otevírací dobu. Oddělení pro dospělé je v provozu každé pondělí a středu mezi osmou a osmnáctou hodinou, oddělení pro děti ve stejných dnech, ale s polední přestávkou, tedy od osmi do jedenácti hodin a od dvanácti do osmnácti hodin.

Městská knihovna v Berouně. | Foto: DENÍK/Roman Klenovič