KDY: 26. července 10-18 hodin

KDE: Prostor Beroun

ZA KOLIK: 1000 Kč

Seminář rodinných konstelací s Miroslavem Krásou se koná již podruhé. Možná chcete harmoničtější vztah. Možná víc peněz. Možná najít to, co vás bude bavit. Možná chcete být zdravější a víc v pohodě. Cokoli teď stojí před vámi, na vše se můžeme podívat. A když zrovna nebudete mít vlastní konstelace, stanete se součástí příběhů ostatních. Obohatí a inspiruje vás to, co budete cítit a vidět, a zároveň se všichni společně staneme součástí řešení. www.krasakonstelaci.cz