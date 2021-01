Z Benešovska



Trofeje po běhu vám předá blanický rytíř

Kdy: 16. ledna 8:30

Kde: Areál TJ Sokol Vlašim

Za kolik: 450 korun



Proč přijít: Zimní běh na Blaník je jedinečný závod, který jako jeden z prvních půlmaratonů v roce 2021 v celé ČR odstartuje v sobotu 16. ledna. 47. ročník cesty z Vlašimi na legendární Blaník a pak zase zpět není snadný, o to hezčí pocit je potom v cíli. Netradiční závod, perfektní organizace, originální trofeje v podobě blanických rozhleden předávané blanickým rytířem, lákají každoročně na start závodu ve Vlašimi kolem 500 běžců nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Žel tradiční zázemí pro běžce letos nebude moci být v areálu TJ Sokol Vlašim. Po závodě zde bude výdej občerstvení (při předchozí objednávce také bezlepkového) s možností posezení a vyhlašování výsledků všech kategorií. Cílová občerstvovací stanice a malá úschovna zavazadel bude umístěna hned za prostorem cíle před vstupem do vlašimského zámku. Registrovat na závod se lze na stránkách blanik.net.

Z Berounska



Hudební festival rozduní louku pod Točníkem

Kdy: 9. a 10. července

Kde: louka pod Točníkem

Za kolik: od 440 korun



Proč přijít: Hrad Točník je jedním ze sídel našich předků, které jsou již tradičně na seznamu putovního hudebního festivalu s názvem České hrady.cz. Na prostranství pod tímto hradem by se v roce 2021 měl festival uskutečnit během druhého červencového víkendu, tedy v pátek 9. a v sobotu 10. července. A čí hudba bude návštěvníky festivalu bavit? Interpretů bude samozřejmě více, každopádně zatím přislíbila účast čtveřice hvězd. Tou největší je nejspíš český hudební velikán, rockový zpěvák a skladatel Daniel Landa. Kromě něj se na pódiu představí také Tomáš Klus. Chybět nebudou ani oblíbené festivalové kapely. Lidé nepřijdou o hity folk rockové skupiny Divokej Bill, pořádnou show slibuje také vystoupení Rybiček 48.

Z Boleslavska



Výstava nabízí pohled na bitvu na Bílé Hoře

Kdy: Od 23. ledna do 30. dubna

Kde: Zahrada Kliniky Dr. Pírka Mladá Boleslav

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Bílá Hora - Osudový mezník našich dějin, která potrvá od 23. ledna do konce dubna, je venkovní expozice, která bude od 23. ledna do 30. dubna umístěna v zahradě Kliniky Dr.Pírka. Veřejnosti představí nejen pohled na bitvu samotnou, ale také to, co jí předcházelo a její následky. Připomeneme náboženské poměry v Evropě a v Čechách, pražskou defenestraci místodržících, peripetie stavovského povstání, volbu Fridricha Falckého českým králem, bitvu samotnou, potrestání stavů a počátky i důsledky celé války. Autorem výstavy je Jan Royt.

Z Kladenska



Festival Valník v létě zapíše 22. ročník

Kdy: 20. a 21. srpna

Kde: Letní kino Slaný

Za kolik: 499 korun



Proč přijít: Tradiční slánský rockový festival Valník by se měl v areálu letního kina ve Slaném uskutečnit i letos. V rámci jeho 22. ročníku si návštěvníci budou moci užít pořádnou porci dobré muziky. Čeká je například vystoupení skupin Slobodná Európa (SK), Krucipüsk, Totální nasazení, The Fialky, Volant, Punk Floid, Covers for Lovers, Bratislavské dievčatá (SK), Konfront nebo VHS a dalších 20 skupin. Další účinkující budou organizátoři Valník nadále postupně odhalovat.

Z Kolínska



Kmochův Kolín představí nejen místní orchestry

Kdy: 11. až 13. červen 2021

Kde: Kolín

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Mezinárodní festival dechové hudby Kmochův Kolín má v roce 2021 opět připraven program především na Karlově náměstí, ale uskuteční se na několika scénách, z nichž každá je zaměřená na jinou cílovou skupinu. Průvod projde tradičně celým městem od Vodního světa. Již 58. ročník je přehlídkou dechové hudby, ale mají tu své místo i jiné hudební žánry. Tradičně se představí kolínské orchestry Městská hudba Františka Kmocha, Harmonie 1872 Kolín, Velký dechový orchestr Kolín Dolní Chvatliny a Mládežnický orchestr ZUŠ Františka Kmocha. Monstrkoncert odehrají v neděli mezi hosty ze zahraničí. Festival se koná na počest českého skladatele a kapelníka Františka Kmocha narozeného v Zásmukách u Kolína.

Z Kutnohorska



Slavnosti završí promítání v letním kině

Kdy: 7. srpna 10:00

Kde: Zruč nad Sázavou, zámecký park

Za kolik: 80 nebo 50 korun



Proč přijít: Město Zruč nad Sázavou připravilo již dvacátý první ročník Historických slavnosti. V sobotu 7. srpna bude od desáté hodiny po celý den v zámeckém parku připraven bohatý program. Těšit se můžete také na jarmark. V podvečer pak proběhne koncert. Slavnosti završí promítání v letním kině. Za vstupné dospělí zaplatí 80 korun, děti, senioři a studenti to mají za padesát korun.

Z Mělnicka



Ochutnat dobré víno bude moci veřejnost v Mělníku

Kdy: 17. až 19. září

Kde: centrum Mělníka



Proč přijít: Mělnické vinobraní je jedna z nejvýznamnějších akcí v Mělníku. Bohužel v letošním roce musela být zrušena, na dobré víno si tedy lidé budou moci počkat do září roku 2021. „Nezbylo nám tedy, než přijmout zásadní rozhodnutí Mělnické vinobraní v roce 2020 zrušit. Chceme totiž zachovat plnou kvalitu zážitků a poskytované zábavy na všech scénách všem návštěvníkům, proto raději počkáme, až se situace zklidní. A že se určitě zklidní,“ uvedli organizátoři. Ti se podle svých slov snaží domluvit na tom, aby interpreti, kteří měli účinkovat na 82. vinobraní, vystoupili i v září roku 2021. „O podmínkách stánkového prodeje budete informování na webových stránkách na začátku roku 2021. Všem děkujeme za podporu a pochopení. Budeme se těšit na setkání v roce 2021. Držme si palce,“ vzkazujíc pořadatelé vinobraní. Vstupenky na historickou akci na soutoku řeky Vltavy a Labe zatím nejsou v prodeji.

Z Nymburska



KoutyFest 2021 roztančí potvrzená Doga i Buty

Kdy: 29. května

Kde: Letiště Blata, Pátek u Poděbrad

Za kolik: 280 korun do 31. prosince 2020, 340 korun od 1. ledna do 28. května 2021, 390 korun na místě



Proč přijít: Těšení na jarní hudební festival, který letos znemožnila epidemická situace, pokračuje. Na polabský festival se chystají kapely Doga, Buty, punková kapela z Prahy Zputnik, legenda českého schlager big-beatu, kapela Schodiště nebo hradečtí Glad for Today. Pořadatelé i fanoušci věří v jeho konání a dobrou náladu si udržují vtipnými spoty na webu a Facebooku KoutyFestu.



Votvírák chystá program na červen 2021

Kdy: 18. až 20. června 2021

Kde: Letiště u Milovic

Za kolik: od 379 korun



Proč přijít: Dny do jednoho z prvních letních festivalů odpočítávají také pořadatelé a fanoušci milovického Votvíráku 2021, který vloni zrušil Covid_19. Pořadatelé českého multižánrového hudebního festivalu slibují opět skvělý program a zveřejňování interpretů během roku 2021. Už nyní nabízí online školu hry na různé hudební nástroje se známými interprety s názvem Vip4you.

Z Příbramska



Čechomor zahraje v letním kině v Příbrami

Kdy: 30. července, 18:00

Kde: Letní kino Příbram

Za kolik: 490 korun



Proč přijít: Skupina Čechomor zahraje po dlouhé době 30. července od osmnácté hodiny v Letním kině Příbram. Koncert se uskuteční v návaznosti k vydávanému klipu „Kdyby mně tak bylo“, kde si akustické zpracování budete moct poslechnout. Vystoupí František Černý (kytara a zpěv), Karel Holas (housle a zpěv), Matěj Lienert (perkuse a elektronické pady) a bývalý člen Čechomoru Radek Pobořil, jehož virtuózní hraní na harmoniku dodá písním tu správnou atmosféru. Můžete se tak těšit na intimnější koncerty, kde kapelu a lidové písně poznáte v syrovější, přesto čechomorské podobě. Hostem koncertu bude Martina Pártlová. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v ceně 490 korun.

Z Rakovnicka



Cyklisté budou opět závodit v centru Rakovníka



Kdy: 23. až 25. července

Kde: centrum Rakovníky

Za kolik: volně přístupné



Proč přijít: V pátek 23. července odstartuje největší letní sportovní a společenská událost rakovnického okresu Rakovnické cyklování 2021. „Věříme, že se v termínu 23. až 25. července 2021 setkáme v centru města bez jakýchkoliv omezení. Trénujte a pilujte fyzičku, buďte všichni zdraví a hlavně pozitivně naladění,“ vzkazují závodní organizátoři. Cyklisté i pozorovatelé se mohou těšit na bohatý program nabitý mnoha závody. Tradičně se v Rakovníku a okolí koná orientační závod rodičů s dětmi, dospělých či závody horských kol na 33 a 50 kilometrů. Chybět nebude ani Bike show, večer si zúčastnění užijí také vystoupení kapel.

!!Důležité sdělení!!

Milí čtenáři, vzhledem k současné složité situaci si konání akce raději ověřte přímo u pořadatele. Je možné, že kulturní život i v dalších týdnech a měsících ovlivní vládní nařízení a opatření související s epidemií koronaviru.