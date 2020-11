KDY: do 12. prosince

KDE: Facebook (Sanchin Dojo Benešov)

ZA KOLIK: volně přístupné

Pro každého účastníka je připravena odměna a pro čtyři ze zúčastněných jsou připraveny extra bonusy. Nahrajte se na telefon, jak doma/venku cvičíte karate. Délka videa by měla být v rozmezí cca 5-10 minut a toto video vložte pod tuto výzvu na Facebook na stránce Sanchin Dojo Benešov. Video by mělo být zábavné, kreativní, ze současné doby. Soutěží se v kategoriích děti a dospělí Soutěž potrvá do 12. prosince, vyhlášení vítězů bude 14. prosince.