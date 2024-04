Jarní část hokejbalových soutěží se pomalu blíží do finálové rovinky. Áčko berounských Keltů po dobrém rozjezdu prochází výsledkovou i herní krizí a ztrácí tak naději na přímý postup do vyřazovací části. Zato dorostenci společně s juniorkou nabírají parádní formu, která je drží v horních patrech svých tabulek.

Keltské juniorské se v extraligové nadstavbě daří. | Foto: Kelti 2008

Áčko se koncem března začalo trápit

A-tým v druhé polovině března hraje hlavně o to, zda vybojuje přímý postup do play-off, nebo si zopakuje nevyzpytatelné předkolo. První velkou nápovědu, jak se jeho sezona bude vyvíjet, přinesl výjezd do dalekého Suchdola nad Lužnicí, který doposud vládne 1. lize. Kelti soupeře přestříleli a vytvořili si spoustu šancí, produktivní však byli víceméně jen domácí. Berounský celek tak odcestoval z duelu s lídrem bez bodu.

Útěchou mělo být podle papírových předpokladů utkání s českotřebovskou Lokomotivou, která se v průběhu sezony pohybuje těsně nade dnem tabulky. Áčko vstoupilo vstoupilo do úvodu parádně, když po osmi sekundách poslal Kelty do vedení Martin Kohout, který se vrátil do sestavy po zranění. Na něj po chvíli navázal i Daniel Procházka a vypadalo to na jasnou záležitost.

Domácí se však vzchopili a po zbytek zápasu byli lepším týmem. Duel otočili na konečných 5:4 a všechny body zůstaly na východě Čech. Áčko se tak propadlo na sedmou příčku a výrazně snížilo své šance na přímý postup do čtvrtfinále.

Junioři i nadále řádí

Juniorka se na Hostivař vydala bojovat o první příčku tabulky, kterou ztratila poté, co doma klopýtla s Kladnem. Lépe začali domácí, kteří se dostali do vedení, avšak Kelti se zásluhou Šlechty dokázali dotáhnout. V druhé části byli Berounští aktivnější, ale šance neproměnili a rozuzlení tak přinesla až třetí třetina, během níž vystřelil vítězství Modrobílým celkově tříbodový kapitán Lukáš Horel.

Bodový náskok na vrcholu tabulky Kelti navýšili díky další výhře, kterou si tentokrát dovezli z Pardubic. Zde se však hra se dlouho nevyvíjela podle jejich představ, junioři byli nedůrazní a nad vodou je drželi především Kupec v brance a paní štěstěna. V závěrečné patnáctiminutovce se však dokázali najít, a nakonec vydřeli tenké vítězství 2:1.

Vykoupení dorostenců

Po bolestivé prohře s Ústím čekala na dorostence dvojice utkání s týmy z druhé poloviny tabulky. První sehráli v Třemošné s jasným cílem přivézt tři body. Jejich výkon však zkraje ovlivnil asfaltový povrch a trvalo jim, než dokázali přeřadit na vyšší rychlostní stupeň. První dvě třetiny byly tak na góly hubené, v každé padl pouze jeden. Zlepšení přinesla až ta poslední, v níž se Kelti takzvaně chytli, a nakonec si v suchém triku došli pro výhru 5:0.

Opačný průběh měl duel se Suchdolem nad Lužnicí, do nějž vlétli se vší vervou, když už během první třetiny dokázali Kelti nasázet šest branek. Činil se především David Černý, který v konečném součtu zapsal hned šest kanadských bodů. Celkem pak dorostenci vstřelili 17 branek, přičemž čtyři hráči zaznamenali hattrick a dva góly padli při vlastní oslabení.

Matěj Taufer