Během druhé půlky října měly hlavní kategorie Keltů volnější program. A-tým nakonec ukončil měsíc další prohrou a čekání na tři body se tak protáhlo už na dlouhý jeden měsíc. Avšak forma juniorky a dorostenců stále stoupá a oba týmy se drží na vrchu tabulky. V pátek čeká Kelty svátek, v Českém poháru přivítají večer na svém hřišti dlouhodobě nejlepší tuzemský klub - Kert Park Praha. Videopozvánku Tomáše Bartolena najdete níže ve videu, určitě si ji prohlédněte.

Kelti v akci, mužům se však aktuálně v I. lize moc nedaří.

Áčko zakončilo říjen třetí prohrou v řadě

Keltskému A-týmu se ale v posledních týdnech na hřišti úplně nedaří a trápí ho těsné prohry o gól. Přerušit sérii porážek tak měl v plánu během poslední říjnové neděle proti Suchdolu nad Lužnicí, který vystřídal Kelty na pozici lídra tabulky. Hned v úvodu utkání to vypadalo nadějně, když v první minutě poslal Váca berounský tým do vedení. Poté už však jeho hra neměla skoro nic – chyběla vůle víc bojovat a porvat se o balónek v každém souboji. Navíc efektivita při zakončení byla jednoznačně na straně soupeře a není tak divu, že si odvezl vítězství 6:2.

Teď na muže čeká zmíněná výzva – v pátek se před svými fanoušky v rámci 2. kola Českého poháru utkají s mistrovským Kert Parkem, který ovládl posledních pět sezón nejvyšší hokejbalové soutěže. Začátek je v 19:00, přijďte Kelty podpořit!

Juniorka potvrzuje skvělou formu i nadále

Týden poté, co zaznamenala první prohru sezony, vyjela juniorka do Ústí nad Labem za reprízou loňského finále play-off. Kelti zde i přes osekanou sestavu předvedli zodpovědný týmový výkon a vytvořili si spoustu šancí. Bylo tak jen otázkou času, kdy odskočí do vedení. To se jim nakonec povedlo až ve třetí třetině, když je třemi kanadskými body nasměroval k vítězství nejlepší nahrávač soutěže Horel, přičemž dva góly navíc vstřelili při vlastním oslabení a z nehostinného Ústí si tak odvezli historicky první vítězství.

Mladí atleti potvrdili sílu berounského klubu, postoupili kluci i holky

Na sobotní triumf pak navázal netradičně ve středu v podvečer vyhrocený souboj s Rakovníkem. Berounští byli od začátku do konce jednoznačně lepší a soupeře téměř k ničemu nepouštěli. Protivníkovi navíc odešla po první třetině fyzička, a to nahnalo Keltům další vodu na mlýn – ze svého tlaku a velkého množství střel vytěžili nakonec pět branek a připsali si další tři body. Momentálně tak se zápasem k dobru vévodí západní divizi juniorské extraligy před dotahujícím se Kladnem a Plzní.

Dorost hrál ve druhé půlce října pouze jedno utkání

Dorost letos dokazuje, že vstřelit spoustu branek mu nedělá problém, a jinak tomu nebylo ani v Suchdole. Kelti vstoupili do utkání parádně, když během první patnáctiminutovky vstřelili pět gólů. Ve druhé třetině začala trochu drhnout kombinace, avšak ani to Berounské nerozhodilo a přidávali další branky, ke kterým přibalili i bezchybnou defenzivu. Ve třetí třetině už skóre pouze upravili na konečných 11:0 a z jihu Čech si opět odvezli dvouciferné vítězství.

Matěj Taufer