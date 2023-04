A-tým se momentálně nachází na hraně play-off. Potřebuje tak získat každý bod, a to se mu na konci března dařilo. Naopak junioři ztratili body s Ústím nad Labem, když nezvládli nájezdy, avšak napravili to v zápase s Třincem a konec nadstavby tak bude hodně zajímavý. Zato dorost si v poklidu šplhá k užší špičce tabulky.

Kelti se radují, urvali cennou výhru a drží se na pozici pro play-off. | Foto: Kelti 2008

Áčko v nelítostném boji o účast v play-off

Po dvou venkovních utkáních se A-tým vrátil před domácí publikum, když přivítal Blatnou, která momentálně vede tabulku divize Západ. Kelti začali velmi dobře a už během první třetiny si vypracovali vedení 3:1. V dalších třetinách náskok až nečekaně často navyšovali, avšak hostům se podařilo ještě dvakrát korigovat skóre. Nutno vyzdvihnout parádní výkon Václava Laina v brance, který svými zákroky značně podpořil tým na cestě za veledůležitou výhrou 8:3.

Tento výkon dokázali Berounští ztvrdit hned následující víkend v Plzni i přesto, že první třetina nepatřila k nejpovedenějším. Chyběl pohyb a Modrobílí často chybovali. Ve druhé patnáctiminutovce ale došlo k znatelnému zlepšení a přišly tak kýžené gólové šance. Ty se dařily proměňovat především kapitánovi Jiřímu Hrabárovi, který měl střelecký den a zaznamenal hattrick. Zbytečná vyloučení ovšem dovolila Plzni srovnat skóre, a dokonce jí pomohla i k jednogólovému vedené. Proti byl však Ondřej Beneš a vzápětí Lukáš Horel, kteří svými trefami v 35. a 37. minutě otočili pro Kelty se nepříznivě vyvíjející stav na konečných 5:4.

„V závěru jsme zbytečnými fauly vyzvali Plzeň ke srovnání a v infarktovém závěru, někdy i s notnou dávkou štěstí, ubránili hubené vedení. Tým si přesto zaslouží pochvalu, protože tohle byl jeden z mála vyrovnaných zápasů sezóny, který jsme zlomili ve svůj prospěch a jedná se o důležitou vzpruhu psychickou i bodovou před posledními třemi koly," chválil po zápase hlavní trenér Roman Novák a poukázal na důležitost získaných bodů. Ty totiž Kelty výrazně přiblížily pátému místu tabulky, které by jim zajistilo lepší výchozí pozici pro blížící se předkolo.

Cábelíci zastavili rozjetou plzeňskou rezervu

Dvě nesmírně vyrovnaná utkání

Juniorka pokračovala v dlouhé sérii domácích utkání a vyzvala Ústí nad Labem. Bitva s nádechem atmosféry play-off byla velmi vyrovnaná. V první třetině byli lepší Kelti, kteří si sice vytvořili si několik vyložených brankových příležitostí, nakonec z toho vytěžili ale jen jednu trefu za záda soupeřova gólmana. V druhé části naopak převzalo iniciativu Ústí, z čehož pramenilo vyrovnání. Další gól už v základní hrací době ani následujícím pětiminutovém prodloužení nepadl a utkání dospělo až do nájezdů, kde byli šikovnější hosté, kteří tak zapsali bod navíc.

Příležitost vylepšit si zápasovou bilanci se naskytla o týden později, kdy po téměř roční odmlce na berounský plast opět zavítal výběr Třince. Kelti motivovaní předešlou prohrou v Moravskoslezském kraji stříleli ze všech pozic a na bránu vyslali dvakrát více střel než hosté. I tak ale nebyl výkon ideální – nepovedl se především úvod, ve kterém byli Třinečtí aktivnější, a navíc dvě třetiny nemohli najít recept na skvěle chytajícího Halouzku. Následující dramatické minuty však patřili už Keltům. V čase 31:15 srovnal Horel, ke kterému se o necelou minutu a půl později přidal Krbec, čímž Kelty nasměrovali k tříbodové výhře. Tu jim ale ještě 115 vteřin před závěrečnou sirénou zhatil třinecký Procházka, který využil individuální chyby a vyrovnal. I přes tuto komplikaci neztratili Berounští na odhodlání a závěrečný tlak jim opět vynesl vedení na 3:2, které i přes dvojité oslabení v poslední minutě hry ubránili.

Dorostenci si na konci března v klidu zastříleli

Druhá nejstarší mládežnická kategorie má zápasový program v letošní sezóně trochu volnější, a tak si tréninkový proces pravidelně zpestřuje přátelskými zápasy. Tentokrát se utkala výběrem U15 Středočeského kraje, v jehož dresu se kromě hráčů Kladna a Rakovníka objevilo hned osm Keltů, a dokonce jedna Fretka. Dorostenci se do tempa dostávali pomalu a po první třetině dokonce prohrávali, pak ale zapnuli motory, zápas bez větších problémů otočili a porazili výběr U15 5:2. Dva dny po přátelském utkání vyjeli Berounští sebevědomě do Prachatic s cílem přivézt tři body. Kelti od začátku do konce dominovali, což se projevilo i na skóre. Soupeřům navíc dovolili jen sedm střel a bez problému tak vyhráli 6:1. Momentálně se nachází na třetím místě své divize.

Matěj Taufer