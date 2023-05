Hokejbalová sezóna míří do závěrečné fáze. Áčko bjerounských Keltů nezvládlo předkolo a končí, naopak juniorku čeká čtvrtfinále a dorost se popere o prvenství v divizi.

Juniorka sehrála své poslední utkání v nadstavbové fázi na Kladně, kde padli 0:2 a musí do předkola. | Foto: Kelti 2008

Áčko Keltů mělo na jaře skvělou formu, i přesto ale pro něj sezóna skončila před branami čtvrtfinále, když v předkole nestačil na Pedagog. Zato juniorka si stále prochází jarní herní krizí, která se potvrdila na Kladně a o tom, zda postoupí přímo do čtvrtfinále musela rozhodnout tabulková matematika. Komu se naopak opravdu daří, je celek dorostu. Jeho výkony nabírají na obrátkách a berounští díky tomu pokukují po prvních příčkách tabulky.

Konec sezóny pro Áčko

Posledním zápasem základní části si mohli A-tým zajistit výhodu domácího prostředí v předkole play-off, musel ale vyhrát v regionálním derby s Novým Strašecím, proti kterému se mu v předešlých duelech nedařilo. V první třetině tomu šli Kelti naproti a dostali se do vedení 2:1. Potom jim ale vychladly střelné zbraně, čehož soupeři využili k vyrovnání. Modrobílí však nezpanikařili a po pár minutách si vzali zpět vedení, které stihli ještě dvakrát navýšit. Díky vítězství 5:2 obsadili po návratu do 1. Ligy v základní části čtvrté místo ve své divizi a postoupili do osmifinále, ve kterém je čekal pátý českobudějovický Pedagog.

První zápas série odehráli Kelti před domácím publikem. Utkání se ovšem vyvíjelo spíše podle představ hostů, kteří dobře bránili a dostávali se do nebezpečných protiútoků. To jim nakonec vyneslo vedení, a i když se Kelti snažili nepříznivý průběh duelu zvrátit, vyrovnat už nedokázali a prohráli 2:4. Odhodlaní porvat se o pokračování sezóny odjeli do Českých Budějovic hned následující den, kde nezačali vůbec špatně a oproti předchozímu výkonu byli aktivní a i nebezpeční, první branku dal ale znovu soupeř. Berounští sice dokázali vyrovnat v přesilovce z hole Maršouna, ale Budějovice ve třetí třetině opět odskočily do vedení. Ke konci zápasu měli Kelti spoustu šancí, výborně chytajícího Davídka ale znova neprostřelili a prohra 1:2 tak pro ně znamenala i konec sezony.

Výsledkový útlum juniorů pokračuje

Juniorka sehrála své poslední utkání v nadstavbové fázi na Kladně, kde si výhrou mohla zajistit přímý postup do čtvrtfinále play-off, což se jí ale ve výsledku nepovedlo. Na vině byla především první třetina, v níž bylo Kladno jasně lepší a vytvořilo si dvoubrankový náskok, který se ukázal jako klíčový. A i když se Kelti v dalších třetinách Kelti, gól se jim vstřelit nepodařilo, a tak soupeři zaslouženě vyhráli 2:0. O tom kudy bude směřovat cesta berounských juniorů do letošního play-off tak rozhodly poslední dva duely třineckého celku proti Elbě a právě Kladnu. Aby se Kelti vyhnuli předkolu a postoupili přímo do čtvrtfinále, nesměl Třinec na výjezdu získat víc než dva body. To se nakonec podařilo, když padl proti Elbě 2:6 a Kladnu dokonce 1:8. Kdo bude jejich vyzyvatelem o postup mezi nejlepší čtyři celky se rozhodne už o následujícím prodlouženém víkendu. Jisté však je, že sérii zahájí Kelti na domácí půdě v sobotu 13. května.

Dorostenecká mašina nezastavuje

Čtvrtou dubnovou neděli doarzili na berounské hokejbalové hřiště hráči Elby z Ústí nad Labem, přičemž je Kelti hned v první minutě přivítali brankou. Hostům se podařilo sice srovnat, ale remízový stav netrval dlouho. Po pěti minutách se podruhé prosadil Šlechta, na nějž v rychlém sledu navázal Žežulka s Kurhajcem, kteří modrobílému týmu zajistili už v 18. minutě pohodlné vedení 4:1. To do závěrečné sirény dokázali ústečtí hráči pouze jednou korigovat a dorost tak zapsal šestou výhru v řadě.

Dva dny po vítězství nad Ústím následoval úterní zápas na Kladně, který pro Kelty představoval velkou výzvu v podobě duelu s prozatímním lídrem tabulky. Berounští se však nezalekli a hřišti to byli spíše oni, kdo dominoval. Soupeře zaskočili především skvělým vstupem do zápasu, který se podepsal i na skóre – po první třetině vedli nečekaně 4:0. V té druhé sice Rysové přidali na intenzitě a snížili, do kontaktu se však nedostali. Naopak Kelti opět skórovali a tím jejich tlak otupili. Skvělý výkon potvrdili Berounští i v závěrečné patnáctiminutovce, v níž si díky přesilovkové trefě opět vytvořili čtyřbrankový polštář, který už ubránili.

Skvělou formu chtěli potvrdit i na víkendovém výjezdu ke dvojutkání na Jihu Čech. V prvním zápase proti Českým Budějovicím se jim to povedlo náramně – svého soupeře téměř k ničemu nepustili, udrželi čisté konto a sami skórovali sedmkrát. Výtečný výkon zopakovali pak i v Suchdole nad Lužnicí. I přesto, že šel soupeř rychle do vedení, Kelti skóre vždy vzápětí otočili. Po vyrovnané druhé třetině přišla třetí, ve které už Berounští neponechali nic náhodě a svého soupeře ofensivně ničili. Výsledkem byla nakonec vysoká výhra 9:3, která jim momentálně zaručuje druhé místo v tabulce, na vedoucí Kladno mají navíc v zápas k dobru. Na paty jim ale šlape Plzeň se stejným počtem utkání i bodů, s níž se Kelti doma utkají už tuto neděli. Tento třaskavý duel hodně napoví, kdo z vyrovnané špičky západní divize postoupí přímo na finálový turnaj, a kdo bude muset absolvovat kvalifikaci.

Matěj Taufer