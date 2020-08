/FOTOGALERIE/ V letošním roce je vše kvůli koronaviru jinak. I závodní veslařská sezona je tím poznamenaná. Teprve v druhé polovině srpna začínají důležité závody. Jeden z nejdůležitějších se uskutečnil v Třeboni. I tento závod byl jinak, než má být. Jindy jasně dané Mistrovství oblasti Vltava se jelo jako otevřené mistrovství a tradiční Třeboňská regata zároveň.

Z veslařských závodů v Třeboni | Foto: Veslo Beroun

K třeboňskému rybníku Svět přijely kluby ze Slovenska, Rakouska, Moravy i z oblasti povodí Labe, avšak chyběly dva kluby z oblasti povodí Vltavy. Celkem se zúčastnilo jedenadvacet klubů z České republiky a čtyři kluby ze zahraničí. Vítr vytvářel na Světě chvílemi vysoké vlny. Krásné prostředí a hezké závody narušovali jen otravní komáři. Naši současní veslaři byli na závodech v Třeboni poprvé. Všem se tam líbilo a hlavně dařilo. Ze čtyřiačtyřiceti berounských posádek se po sobotních rozjížďkách kvalifikovalo do nedělních finálových jízd šestatřicet posádek. Do finále A se probojovalo 26 posádek, do finále B devět posádek a jedna do finále C.