Na berounském atletickém stadionu opět opravdu nabito. Sjelo se tam celkem 26 družstev atletických přípravek. A nejmladším berounským atletům se v letošní sezóně nesmírně daří. I ve třetím kole soutěže porazili všechny své soupeře a do krajského finále, které bude 27. září hostit opět Beroun, postupují jako velcí favorité na přední umístění.

Na berounských závodech se představili i mladší žáci a žákyně domácího klubu. | Foto: Miroslav Vondra

Ty nejmenší pak vystřídalo starší žactvo, které už si to rozdávalo o medaile. Do finále se z Lokomotivy Beroun probojovaly jen starší žákyně, které obsadily celkové deváté místo. Byl však překonán jeden skutečně letitý rekord ve vrhu koulí, který od roku 1983 držela Alice Matějková. Nikola Vrbová se zapsala do tabulek výkonem 10,90 metru. Výborný výkon předvedla také Bára Jedličková v běhu na 1500 metrů překážek, když s přehledem zvítězila v čase 5:30,68 a také ona pokořila dosavadní rekord oddílu.