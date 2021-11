O posledním říjnovém víkendu se konalo 6. kolo Českého poháru plavců Axis Cup v Jihlavě. Mezinárodních závodů se zúčastnili kromě tuzemských plavců také závodníci z Maďarska a Slovenska. Za berounskou Lokomotivu se probojovali na závody Štěpán Palata, Lukáš Uxa, Jan Valečka a Tomáš Ludvík, který nadále reprezentuje berounský klub, ale již trénuje ve Vysokoškolském sportovním centru Praha pod vedením trenérky P. Škábové.

Berouňáci na závodech Axis cup - Jihlava. Zleva: Š.Palata, J.Valečka, L.Uxa a T.Ludvík | Foto: LoBe

Známý, úspěšný a ostřílený plavec Berouna Tomáš Ludvík si na jihlavských závodech s přehledem doplaval pro tři zlaté medaile .Co start to medaile. Tomáš startoval pouze v sobotu a to na disciplíny 400 metrů polohový závod, 200 metrů znak a 1500 metrů volný způsob.