Situace okolo epidemie vás asi jako každého sportovce určitě ani trochu netěší. Co na ni říkáte?

Paradoxně mám v důsledku epidemie víc času na trénování, protože nemusím dojíždět do školy. Ale je náročné udržet si motivaci a trénovat, když nevíte na jaké závody.

Je to pro vás určitě těžké. Jak vám vůbec vyšel vstup do sezony?

Sezona začala výborně. V hale jsem si zaběhla osobák na osmistovku a byla třetí na Akademickém Mistrovství ČR. Na republiku dospělých jsem kvůli nemoci (s tím, že si to venku na dráze vynahradím) nejela. Teď v březnu jsem ještě stihla druhé místo na akademickém MČR na deset kilometrů. A byl z toho další osobák, a to jsem se na desítku nijak zvlášť nepřipravovala. Bohužel to asi byl na dlouhou dobu poslední běžecký závod u nás.

Jak to jde ve škole?

Jsem ve druháku na medicíně v Motole, výuka teď probíhá online. Je možné, že časem budeme muset pomáhat kvůli nedostatku zdravotnického personálu v nemocnicích. Zatím se to týká jen pátých a šestých ročníků, my ještě nic moc neumíme.

Máte představu, v jakém časovém horizontu by se dění v atletickém světě mohlo vrátit k normálu?

Naše hlavní sezona a nejdůležitější závody bývají v květnu a červnu. Tak uvidím, jestli se to bude přesouvat nebo rovnou rušit. Každopádně doufám, že proběhne MČR do dvaadvaceti let, to je letos plánováno až na září.

Váš soukromý odhad návratu na okruhy?

Teď máme objemovou část přípravy - pomalejší nabíhání kilometrů. Proto rychlou dráhu zatím nepotřebuji. Běhat v přírodě mě i baví víc než kroužení na oválu, takže si to teď i svým způsobem užívám.

Můžete se v domácích podmínkách alespoň nějakým způsobem udržovat v kondici?

Oproti ostatním sportům máme tu výhodu, že běhat se dá úplně všude, třeba i v obýváku (smích) a s rouškou. Ale zatím chodím do lesa, ten máme v Hlásné Třebani kousek od domu.

Jste v kontaktu s atletickými kolegy?

Před vyhlášením karantény jsme odjeli na Šumavu na týdenní běžeckém soustředění. Bohužel nakonec bylo pouze třídenní, pak ho zrušili. Teď každý běhá sám doma podle tréninkového plánu.

Je těžké vydržet bez sportu?

Určitě nesmírně. Já to zatím nezkoušela (úsměv), ale v biochemii jsme se učili o závislosti sportovců na vyplavování endorfinů při pohybu. Takže sport je pro nás vlastně droga.

Máte nějaký recept na zabavení?

Začněte běhat! Určitě poznáte spoustu nových míst, vyčistíte si hlavu a zlepšíte kondičku a tím i imunitu. Nebo zkuste dělat něco nového, dlouho odkládaného, je potřeba to brát jako příležitost.