Na stýplu v čase 11:16,7 zvítězila, v běhu na pět kilometrů zaběhla nový osobní i oddílový rekord 17:18,92 a brala stříbrnou medaili. Na míli vybojovala v taktickém závodě bronz. Navíc byla i členkou štafety na 4x400 metrů, která ve složení Kordová - Žáková - Stýblová - Voříšková skončila třetí.

Dařilo se i ostatním členům berounské výpravy, když se Anežka Voříšková probojovala až do finále v běhu na 400 metrů, kde skončila pátá. Tyčkařky Adéla Rozehnalová a Natálie Krubová obsadily páté respektive sedmé místo. Do finále běhu na 800 metrů proklouzla i Anita Žáková, těsně před branou finále běhu na 400 metrů skončila Eliška Kordová a do desítky nejlepších se dostal i David Mittelbach v hodu oštěpem.

Současně proběhl také šampionát žactva v Třinci a i tam měla Lokomotiva Beroun své zástupkyně. Svoji premiéru na vrcholné žákovské soutěži si odbyla Barbora Jedličková, která v novém oddílovém rekordu na 1500 metrů překážek (5:27,16) doběhla na sedmém místě a Veronika Kalová ve vrhu koulí obsadila výkonem 11 metrů místo dvanácté.

Na mezistátním utkání juniorů Česko - Polsko, které se konalo v polském Karpaczi, se dařilo Ondřeji Škrlandovi. V běhu na 400 metrů opět zlepšil oddílový rekord a v čase 47,32 doběhl na vynikajícím druhém místě.

Jitka Šafránková