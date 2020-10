Nymburk dělal vše pro to, aby se nákaze vyhnul. Pravidelně dezinfikoval všechny prostory ozónem, dodržoval všechna pravidla, často své hráče testoval. Epidemie, která se začíná v Česku nekontrolovaně šířit, si však nakonec našla i nymburský tým.

Stalo se tak v úvodu přerušení české nejvyšší soutěže, která stejně jako všechny ostatní sportovní soutěže v Česku musela z nařízení vlády odložit nejbližší program. Nymburk však jako jediný z českých basketbalových klubů hraje Ligu mistrů a ta 20. října zahajuje novou sezonu. Nymburk má na programu utkání na hřišti Tofasu Bursa.

„Letenky jsme měli na neděli, ale bohužel nejsme schopni na utkání letět. Jsme moc rádi, že nám vedení soutěže vyšlo vstříc a utkání přeložilo,“ řekl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.

Do Turecka už by s týmem necestoval rozehrávač Luka Rupnik, který se po vzájemné dohodě o minulém víkendu odpojil od týmu a nyní se řeší jeho přestup do jiného týmu. Nymburk za něj momentálně hledá náhradu.

Sedmadvacetiletý Rupnik přišel v létě z Antwerp. V Kopperativa NBL stihl odehrát tři zápasy s průměry 7,3 bodu a 6,3 asistence. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti AEK Aténám zaznamenal jedenáct bodů a pět asistencí.

Spolu s utkáním Bursa - Nymburk se odkládá i další zápas Ligy mistrů mezi AEK Aténami a Tsmoki Minsk, jelikož běloruský celek je také v karanténě. Jde o první podobné případy v Lize mistrů, která se teprve rozbíhá. V běhu už ale jsou konkurenční Evropská liga a Eurocup, kde už došlo k několika případům, kdy kluby nemohly nastoupit ke svým zápasům. Týká se to například Zenitu Petrohrad či Asvelu Villeurbanne. Cedevita Olimpija Lublaň pak v Eurocupu kontumačně prohrála s Bursasporem poté, co byla celému týmu nařízena karanténa kvůli tomu, že jeden z členů týmu byl pozitivně testován.

V české lize už se s onemocněním Covid-19 potýkali v Brně, Děčíně, Kolíně a Ústí.

David šváb