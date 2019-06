„Od začátku to bylo nastavené tak, že ženská složka si vše zajistí sama. A pan Kurucz (trenér týmu – pozn. red) se už tehdy dohodl s panem Janstou, že si holky vezmeme pod svá křídla. Vše fungovalo, ale poslední dobou už to ztrácelo drajv a nebylo to příliš profesionální,“ našel problémy generální manažer nymburského klubu Rudolf Šimeček.

Ke konci působení nymburských košíkářek v Nymburce se vyjádřil i hlavní trenér. „Spolupráce byla plánována právě do konce sezony 2018-2019, takže vše proběhlo podle plánu. Za tu dobu jsme získali zlato v Českém poháru, stříbro a bronz v Ženské basketbalové lize a další dva bronzy v Českém poháru. A k tomu evropské úspěchy. Myslím, že bychom se dohodli na další spolupráci, ovšem kvůli mým pracovním povinnostem už bych nemohl pokračovat v roli hlavního trenéra,“ řekl Daniel Kurucz.

Šance se chopil Chomutov, který přebral licenci. „Věříme, že naše hráčky svými výkony do haly příznivce dobrého sportu přivedou,“ věří Petr Drobný, jednatel BK Levharti Chomutov. „Těžko teď něco slibovat, ale rozhodně nechceme být v ŽBL jen do počtu. Také plánujeme přihlásit se do Středoevropské ligy CEWL, abychom dopřáli našim hráčkám mezinárodní konfrontaci a divákům zajímavé zápasy,“ přidal Drobný.

Ženský basketbal si v Nymburce za pět let vybudoval i určitou fanouškovskou základnu. A také sklízel úspěchy. „Pro mě osobně to žádná pozitiva nepřinášelo. Spíše více starostí. Nymburku to přineslo dobré výsledky v lize i evropském poháru. A co se týče diváků, devadesát procent z nich chodí i na mužské zápasy,“ uvedl nymburský generální manažer.

Holky po celou dobu hrály horní polovinu ligového pořadí, zanechaly viditelnou stopu ve formě vítězství v Českém poháru nebo medaile v lize. Přesto se cesty těchto dvou součástí nymburského basketbalu najednou rozešly. To se ale stává.

Mohl mít na současný stav vliv fakt, že chybí mládežnické dívčí složky? „Vůbec,“ odmítá Šimeček. „Když jsme před devíti lety začínali s Basketbalovou akademií, řekli jsme si, že se budeme koncentrovat na mužský basketbal. Nymburk je malé město a je těžké dělat všechny složky. U chlapců máme všechny kategorie. Je problém sehnat finance, haly a podobně. Nyní jsme to museli řešit,“ řekl šéf klubu.

„Sadské Vosy jsou přece naše dívčí mládežnická složka! V Nymburce není tolik sportovních hal, aby tam mohli sportovat kluci i děvčata ve všech kategoriích. Máme ale založen projekt BCM Nymbursko, do něhož spadá několik oddílů, které vychovávají děvčata pro ligu. Klíčové jsou Sadské Vosy, kde hraje basket kolem sto padesáti holčiček a dívek. V Nymburce je přípravka, kde jsou kluci i holky pohromadě, po ukončení přípravky přecházejí holky do Sadské. Přípravky máme též v Milovicích. Spolupracujeme s Českým Brodem a nově Kutnou Horou. Celkově to je více než dvě stě mládežnic, které organizujeme a podporujeme a to i nemalými finančními prostředky,“ má jasno Daniel Kurucz.

Že by pro něj byl konec v Nymburce hořkou pilulkou, to odmítá. „Bylo to v zásadě moje rozhodnutí. Mám civilní manažerskou práci v Ostravě. A jak se zdá, nebudu tam v dohledné době končit. A nejde dělat vrcholový sport v Nymburce a pracovat v Ostravě,“ dodal Kurucz.