Záloha hokejbalových Keltů si díky dobrým výkonům zajistila účast ve vyřazovacích bojích už zkraje jara, otázkou však byla pozice, ze které do nich vystoupí. Tu definitivně rozčísly dubnové zápasy, které určily, že B-tým skončí v tabulce základní části druhý. Konec první ligové fáze se pak blíží i oběma celkům straších žáků, což znamená i perný zápasový program.

Béčko Keltů v kladenské lize přišlo o pěknou sérii výher. | Foto: Kelti 2008

Po dlouhé vítězné šňůře schytalo béčko dvě hořké porážky

Dubnovou sadu zápasů odstartoval B-tým na jedničku, když prodloužil sérii výher v domácí dohrávce s cvrčovickým Lvem, který jim ale výhru nedal zadarmo. Kelti byli sice do začátku aktivnější, ale Cvrčovičtí trestali jejich zaváhání a ve 32. minutě hry byl stav vyrovnaný 4:4. Závěr však patřil Modrobílým, kteří se ještě dvakrát prosadili a brali tři body.

Podobnou atmosféru měl i duel s Moribundem. Kelti vedli už 9. minutě hry 3:1 a mohlo se zdát, že půjde o zápas s jasným průběhem, pak ale jako by ztratili recept na obranu, a především gólmana soupeřů. Ani Moribundus se však nedostával k jasným příležitostem a až do času 40:54 se hrálo bez branek, když Čejka vstřelil kontaktní gól Moribundusu. Modrobílí navíc v závěru šli do čtyřech a zadělali si na problémy. Ty naštěstí zvládli a zvítězili 3:2.

Ke konci měsíce čekala na béčko prověrka s prvními Sun Devils, kteří ještě neokusili hořkost porážky. I když mají Kelti druhé místo v Kladenské hokejbalové lize jisté, chtěli silného soupeře minimálně obrat o body a přerušit jeho vítěznou sérii. Že se však zadarmo nedají, dokázali domácí už na začátku zápasu, v němž šli rychle do dvoubrankového vedení. Gólovou odpověď Kelti nenašli a za složitou hru byli naopak trestáni. Soupeř se pak s gólovým součtem zastavil až na čísle sedm a pro B-tým tak šlo o první porážku po sedmi utkáních a bohužel ne o poslední.

Hned následující sobotu připravil Kelty o body Notor. Béčko sice vedlo na začátku druhé třetiny 3:1 a zdálo se, že se utkání ubírá správným směrem, pak ale přišla série chyb, která dostala soupeře zpět do hry. Obrat Notoři dokonali necelých pět minut před koncem, když se trefil bývalý kapitán tehdy mistrovského Kladna Ogurčák a svému týmu tak zařídil tři body.

Starší žáci „A“ si procházejí výsledkovou krizí

Nabitý dubnový program započal A-tým starších žáků na Kladně, a i když Kelti nebyli papíroví favoriti utkání, dlouho drželi se soupeřem krok. Ve druhé třetině ovšem domácí třemi brankami odskočili a vybudované vedení 4:1 si už do závěrečné sirény zkušeně pohlídali. Na odpočinek měli Berounští pouze 24 hodin. Hned druhý den je totiž čekal duel v Hostivaři, kde si chtěli zlepšit náladu. Kelti ale tahali za kratší konec od prvního do posledního střídání – soupeř je předčil téměř ve všech aspektech hry a zapsal dokonce třikrát víc střeleckých pokusů než Modrobílí, což se promítlo i na konečném výsledku 3:8.

Šňůru tří zápasů ve třech dnech zakončili v blízkém Rakovníku, kde se oproti předešlým duelům odehrála napínavá bitva. Po dobrém úvodu Kelti polevili a iniciativu převzali hosté. Základní hrací doba ani prodloužení však vítěze neurčily a na řadu přišly nájezdy, v nichž byl o jednu trefu lepší tým v červených dresech. Keltům bohužel nevyšla ani odveta, která byla na programu hned za týden, v níž padli 0:3.

Divoké zápasy druhého celku starších žáků

I Béčko starších žáků odstartovalo duben na Kladně a bohužel i se stejným koncem, když si domu odvezli výprask 1:9. Zápas s pražským Rebelem to byl však úplně o něčem jiném. Keltům se podařilo aktivovat útočené zbraně a utkání se strhlo v divokou přestřelku, v níž byli nakonec šťastnější hráči Rebelu, kteří díky trefě v čase 44:28 vyhráli 7:6. Vítězství zaznamenal berounský celek až v Ústí nad Labem, kde svým soupeřům udělil lekci z produktivity – z 29 střel do sítě procedil hned osm a sám jen třikrát inkasoval. Trend vysokého množství branek, které v zápasech starších žáků padá, se potvrdil i v závěrečném dubnovém střetnutí. Tentokrát šlo o přestřelku s Mladou Boleslaví, která na rozdíl od duelu s Rebelem, dopadla lépe pro Kelty, kteří se radovali z výhry 7:6 poté, co se 5 vteřin před koncem trefil Hasal.

Matěj Taufer