Před posledním kolem se situace vyvinula tak, že prvenství mohly získat jak vedoucí Říčany, tak i druhý tým v tabulce Vyškov. Po vítězství 26:12 na domácím stadionu Josefa Kohouta minulý týden slavili Středočeši. Rozhodující zápas provázela báječná atmosféra. Korunovaci si nenechalo ujít 1200 natěšených říčanských diváků.

„Velice si ceníme, že tým máme postavený na odchovancích. Základem sestavy, která vybojovala zlato, jsou kluci, kteří přišli krátce po roce 2000. Na těchto hráčích je vidět, že vychovat tým, který se jednou dopracuje k úspěchu, trvá dvacet let. Je zatím práce mnoha lidí a stálo to i spoustu peněz,“ nechal se slyšet David Frydrych, prezident klubu RC Mountfield Říčany.

Tým zastavil covid

Důležitá byla podle něj také role trenéra Miroslava Němečka. „Před patnácti lety odešel do světa hrát profesionálně. Před dvěma a půl lety přišel zpátky, aby nám vrátil, co se naučil,“ pokračoval.

„U nás to ale byly jen základy, nejvíc toho pochytil ve Francii. Přišel s jiným pohledem a návyky než máme tady. Naši kluci jsou amatéři, ale pod jeho vedením dokázali zvládnout velké věci. Nefunguje to ale tak, že si někdo usmyslí, že chce vyhrát extraligu, a za čtyři roky může slavit. Uspět je běh na dlouhou trať,“ upozornil prezident.

Trenér měl s mužstvem smělé plány už zkraje roku 2020. „Měli jsme za sebou výbornou přípravu a těšili se, že prodáme formu. Jenže kvůli covidu se všechno pokazilo,“ konstatoval.

„Pak bylo těžké udržovat hráče během karantény v zápřahu. Psychika šla hodně dolů, ale kluci jeli podle individuálních plánů. Zkoušeli jsme třeba běhání po dvojicích v lese, ale nikdo pořád nevěděl, jestli je to k něčemu dobré,“ zavzpomínal Miroslav Němeček na nelehké období.

Bez jediné porážky

Druhá psychická ťafka přišla loni na podzim. „Chvíli se hrálo, ale soutěž se dvě kola před koncem utnula. Při jarním poháru se nám znovu těžko startovalo, ani se nám moc nedařilo. Ovšem přes léto se povedlo tým výborně fyzicky připravit. Spoléhali jsme na kondici, a to rozhodlo, že jsme v jednokolové extraligové soutěži ani jednou neprohráli,“ hodnotil kouč.

Z titulu mají v ragbyové baště náramnou radost. „Pro nás je to ale zároveň velká úleva. V Říčanech máme nejlepší mládež, ale dlouho se nám nedařilo posunout její úspěchy do dospělé kategorie. V klubu i mezi fanoušky už panovala určitá nervozita, kdy se nám konečně povede přetavit nadějné mladíky na nejvyšší domácí metu. Věřím, že nás tento titul nastartuje do šťastného období,“ přemítal Němeček.

Na jeho slova navazuje Frydrych. „Byl bych rád, aby titul povzbudil říčanské žáky a dorostence. Na vlastní oči poznali, že když se jde správně za určitým cílem, dá se dosáhnout na velké věci. Naším cílem je, aby naši nejlepší hráči odcházeli do zahraničí, tam se v ragby zdokonalili a po návratu nám stejně jako Míra Němeček zase pomohli,“ poznamenal.

Z oslavy utekl za rodinou

Kouč byl z posledních měsíců vyčerpaný a s týmem slavil titul jen pár hodin. „Utekl jsem, v devět večer jsem byl doma a ráno jsme s rodinou odjeli na dovolenou, abych si od ragby odpočinul. Dostaly se ke mně ale nějaké fotky z oslavy. Kluci si to určitě dosyta užili,“ usmíval se trenér.

Od ragby si ale moc neodpočine. Kromě úvazku v Říčanech má Miroslav Němeček na starosti i českou reprezentaci. „V sobotu hrajeme na Tatře Smíchov zápas mistrovství Evropy Conference proti Maďarsku,“ dodal kouč.

S Říčany ho v první polovině příštího roku čeká obhajoba extraligového triumfu. Měla by být náročná, protože po jednokolové základní části se mají nejlepší celky střetnout o titul v play-off.