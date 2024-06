„Před domácím publikem samozřejmě chcete uspět. Hřiště mám ráda, a navíc jsem v dětství jezdila do tohoto kraje za babičkou, takže je to pro mě srdeční záležitost,“ řekla Klára Davidson Spilková, aktuálně 49. hráčka evropského žebříčku, o Royal Beroun Golf Clubu, kde se hraje tříkolový turnaj s prize money 300 000 eur od pátku 21. června do neděle 23. června.

„Mám ráda všechny zdejší jamky a nevybírám si, tím spíše ne nějakou, ze které bych měla obavy, nebo že by se mi nelíbila. Na turnaj se moc těším a chtěla bych zde mířit co nejvýš, tedy k vítězství,“ dodala Sára Kousková. Obě hráčky dělí právě tento turnaj od finálové olympijské nominace, v níž má Česko pro srpnovou Paříž zaručena dvě místa mezi 60 účastnicemi a kde pouze Spojné státy budou zastupovat ne dvě, ale tři golfistky.

V olympijském žebříčku je Davidson Spilková momentálně na 41. místě a Sára Kousková na 54. příčce. „Snažím se na Paříž nemyslet, soustředit se na nadcházející turnaj a na pořadí kvalifikace se podívám, až bude definitivní,“ uvedla Kousková, jinak v letošním pořadí evropského Order of Merit nejvýše postavená česká hráčka, na 35. příčce.

„Mám za sebou poměrně živý půlrok. Začátkem sezony jsem pracovala na změnách s australským trenérem, ale nefungovalo to, a tak teď spolupracuji s Evou Koželuhovou,“ řekla Kristýna Napoleaová, která zatím nenavázala na rok staré vítězství z Amundi German Masters. V letošním evropském pořadí jí patří průběžné 105. místo.

Vyhlídky na olympijský start si ještě zcela nezastínila Jana Melichová. Předloňská vítězka Tipsport Czech Ladies Open vynechala dva předchozí turnaje LET s cílem podřídit vše startu v Berouně, kde před dvěma lety vyhrála ještě jako amatérka. „Nejsem si jistá, zda mi body na olympiádu budou stačit, ale budu bojovat nadále,“ uvedla Melichová, která však na začátku tohoto turnajového týdne bojuje s náhlými horečkami.

Promotér turnaje Luboš Koželuh ze společnosti Premier Sports zdůraznil význam Tipsport Czech Ladies Open nejen pro olympijskou nominaci, ale pro český golf i berounský klub jako takový. „Každý rok jsme vždy o nějaký ten krok dále. Chci poděkovat za partnerství Tipsportu, domácímu klubu i České golfové federaci. S O2 TV Sport letos opět chystáme sérii přímých přenosů se zaměřením právě na domácí hráčky, a navíc bude nově v záběrech další jamka, pětiparová sedmička, kde se hodně skóruje,“ uvedl promotér.

Poprvé je oficiálním partnerem evropského turnaje nejvyšší série Česká golfová federace. „Jsme rádi, že můžeme takto podpořit stále lepší český golf v dámském podání, který zažívá boom. Dvě místa pro olympijské hry, to je splněný sen,“ řekl prezident České golfové federace Vratislav Janda. „Těší nás, že už pátý rok za sebou hostí právě náš klub tak významný turnaj jako je Ladies European Tour. Snažíme se vždy připravit hřiště do optimálního stavu a věřím, že hráčky budou spokojeny jako v předchozích letech,“ dodal Vojtěch Matějček, prezident Royal Golf Clubu Beroun.

„Mohu říci, že tým headgreenkeepera Martina Šindlera odvedl jako vždy vynikající práci a že hřiště je po náročném vlivu nestálého zimního počasí v tom nejlepším možném stavu,“ připojil se ředitel turnaje Joao Pinto. A jak to vypadá se sázením na golf u titulárního partnera, společnosti Tipsport? „Popularita golfu u sázkařů stále roste a už překonává jiné sporty,“ uvedl Václav Sochor, šéf komunikace Tipsportu.

Představil též první sázkové kurzy na turnaj. Z domácích je nejvíc favorizována Klára Davidson Spilková, na jejíž prvenství mezi českými hráčkami je kurz 3:1. U zahraničních účastnic věří bookmakeři na vítězství nejvíc Belgičance Manon De Roey a Švédce Johanně Gustavsson. Sázkové příležitosti bude Tipsport průběžně aktualizovat a doplňovat. Vstupenky na Tipsport Czech Ladies Open jsou k pořízení na serveru Ticketportal.cz. Přímé přenosy O2 TV Sport, partnera Ladies European Tour, se vysílají v pátek 21. června od 14:00 do 18:00, v sobotu 22. června od 10:00 do 14:00 a v neděli 23. června od 11:00 do 16:00.