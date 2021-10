Již třetím rokem se plave ve finále se změnou systému. V první ié druhé lize postoupilo mezi nejlepší 8 družstev mužů a žen, mezi nimi i Lokomotiva Beroun. Její plavci

tak přijeli změřit své síly a poprat se o co nejlepší výsledek na nejprestižnější soutěži družstev u nás ve složení: Tomáš Ludvík, Tomáš Míka, Štěpán Palata, Lukáš Uxa, Dominik Plhal, Martin Hončík a Matěj Palata. Pod vedením Simony Pokorné reprezentovali nejen svůj mateřský oddíl Lokomotivu, ale i město Beroun.

Přestože v družstvu chyběli dva velmi dobří plavci, tak se se zbytek party nevzdal a s náhradníky šel do závodů s vysokým nasazením, aby se dostal na stupně vítězů . Berouňáky dokonce postihla jedna diskvalifikace za neukončený závod a jedno fyzické vyčerpání a odhlášení závodníka. Berounská "mašina " se však nevzdala a za zraněné plavce bojovala o to více. Boj o medaile byl napínavý až do posledního závodu, kdy se Berounští probojovali na druhé místo a v neděli po závěrečném závodě se neuvěřitelné stalo skutečností, borci Lokomotivy si došli na stupně vítězů pro zlatou medaili. (LoBe)