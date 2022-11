Plzeňský plavecký svátek si nenechali ujít ani zahraniční špičky třeba maďarská závodnice Suzanna Jakabos, která je účastnici olympiády a několikanásobnou zlatou medailistkou z mistrovství Evropy, její oddílový kolega Szebasztián Szabó je zase světovým rekordmanem na 50 metrů motýl. V rozplavbách se představila filipínská plavkyně Kayla Sanchez, což je medailistka z OH. Další velmi známá jména plavání, která se objevila o víkendu na plzeňských sprintech: Robert Glinta, David a Evelyn Verraszto, Kregor Zirk, Christopher Rotbauer a další.

Startovní listina byla nabitá i díky nejlepším tuzemským plavců, a tak nechyběli Barbora Seemanová, Tomáš Franta (který si zde zaplaval limit na MS a také překonal český rekord na 50 metrů znak) , Simona Kubová, Jan Šefl nebo Kristýna Horská.

Berounští plavci nesměli chybět a do Plzně jeli pod vedením trenérky A. Pokorné ve složení: Adam Baštýř, Aurelius Klíma, Zuzana Křížová, Tomáš Ludvík, Emma Merxbauerová, Tomáš Míka, Adriana Říhová, Matouš Synek a Barbora Zítková.

Tomáš Ludvík si zaplaval pět disciplín, z toho se dostal dvakrát do finále A a dvakrát do finále B. Přestože měl zdravotní problémy, tak se do finále A probojoval na jeho oblíbených tratích 200 metrů znak a 400 metrů polohový závod. Finále B si zaplaval na 200 metrů volný způsob a 100 metrů znak. V nabitém znakařském finále si dohmátl pro skvělé páté místo hned po T. Frantovi, J. Čejkovi, Arminu Evert Lelle a Davidu Verrasztovi. Stejně se mu vedlo na dlouhé polohovce.

Dalším velmi nadějným plavcem Lokomotivy je reprezentant ČR Tomáš Míka, který si zaplaval celkem šest závodů a z toho se pětkrát dostal do finále. Finále A si užil na 100 metrů volný způsob a polohový závod a finále B si zaplaval na 50 a 200 metrů volný způsob a 100 metrů motýl. Skvěle zaplaval finále 100 metrů volný způsob, kdy si vyplaval osobní rekord a 8. místo v celkovém hodnocení. Z času a umístění mezi takovou elitou měl obrovskou radost.

Ve finálové rozplavbě poměřil své síly např. s Danielem Gracíkem, Robertem Glintou, Johanem Schwieterem, Szebastiánem Szabó, Adi Mešetovič nebo Emre Gurdenlim. Na disciplínu 200 metrů volný způsob v celkovém pořadí si zaplaval také osmý nejrychlejší čas a na 100 metrů polohový závod obsadil 9. místo.

Všichni plavci si vyplavali osobní rekordy a získali cennou zkušenost poměření sil v mezinárodním měřítku. Lobe

