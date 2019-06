Kromě profesionálního skateboardisty s mezinárodními úspěchy jste také zakladatelem akce GrandPrix Beroun. Jak dlouho se taková akce připravuje a kolik lidí čítá organizační tým?

Na GrandPrix Beroun se reálně začíná pracovat hned následující týden po skončení předchozího ročníku. Ale hlavní přípravy začínají zhruba pět měsíců před akcí. A kolik na akci pracuje lidí? Řekl bych, že určitě přes stovku.

Kolikátý ročník akce letos pořádáte a jak se vyvíjela?

GrandPrix Beroun začala jako malá akce při otevření našeho areálu. Během pár let se nám podařilo akci dotáhnout až do České televize a v letech 2015, 2016 a 2017 jsme byli zastávkou série Světového poháru, od roku 2018 jsme se stali jednou z oficiálních akcí velmi prestižní série americké agentury TheBoardr, což pokládám za největší úspěch, neboť se jedná o velice prestižní americkou agenturu. V roce 2020 jde skateboarding na olympiádu a zmiňovaná série světového poháru bohužel nesplňuje kvalifikační status pro OH, proto jsme se po zvážení rozhodli závod s návštěvností 6000 diváků a pozvanými závodníky více než patnácti zemí světa osamostatnit s vidinou splnění kvalifikačních požadavků a potenciálního budoucího zařazení do kvalifikací pro zmíněné OH v Tokiu v roce 2020, nebo reálněji Paříže 2024.

Jak se vám podařilo přilákat do malého města jako je Beroun světovou elitu?

Díky tomu, že již více než patnáct let závodím ve většině z největších skateboardových akcí po celém světě, si troufnu říci, že drtivá většina profesionálních jezdců jsou moji velmi blízcí přátelé. Samozřejmě zmíním i to, že Beroun má ideální polohu, neboť je vzdálen pouhých dvacet kilometrů od mezinárodního letiště v Praze, kam létají spoje z celého světa a celý berounský okres je jedním z nejhezčích v celé České republice.

Na co se nejvíce těšíte na letošní GrandPrix Beroun?

Asi na novinky, které připravujeme, progres ve skateboardingu a s tím přicházející posouvání hranic možného a nemožného a také na neuvěřitelnou atmosféru při finále závodu. Jedná se o jubilejní, desátý ročník akce, proto se těším na oslavy tohoto kulatého výročí.

Po závodě přichází na řadu ještě hiphop hudební festival, na kterém vystoupí dva známí interpreti a kapely a poté samozřejmě legendární GrandPrix Beroun afterparty, která je každoročně nezapomenutelná. Těmi interprety nejsou letos nikdo jiný než Kapitán Demo a headlinerem večera slovenská super star Ego. Večerní program završí již legendární GrandPrix Beroun afterparty s DJs Akvamen, LU2 a Luckyboy.

Jaké jsou šance českých závodníků a komu dáváte největší naději?

Minulý rok se našemu, téměř domácímu Rišovi Turymu podařilo na GrandPrix Beroun skončit na druhé místě a Maximovi Habancovi na místě třetím. Troufám si říci, že domácí jezdci mají obrovskou šanci na medailové pozice i v letošním roce. Mým osobním tipem je letos Rišo Tury ze Slovenska, neboť jeho skateboardové dovednosti jsou vskutku na světové extra úrovni a věřím mu i pro olympiádu v Tokiu již v červnu 2020.

Kde jste se s celým týmemem připravovali na závodní sezonu?

Od začátku roku jsme byli již na mnoha mezinárodních závodech a několika skateboardových cestách, kde jsme se mimo jiné připravovali právě na GrandPrix Beroun. Věřím, že jsme přípravy nepodcenili a dali jsme tomu všechno, co jsme mohli.

Co byste zmínil jako „eXtra“ věc na letošní desáté výročí GrandPrix Beroun?

Firma Excelent, která je zároveň hlavním partnerem akce se rozhodla toto „X“ výročí podpořit velkolepou cenou pro jednoho z jezdců v kategorii AM (amatéři) a právě vítězi tohoto Excelent Race splnit sen v podobě natočení prvního profesionálního videa, nebo dokumentu v nějaké exotické destinaci, včetně realizačního teamu… Více se dozvíte již brzy na našem instagramu a facebooku @grandprixberoun a @excelentcz a věřte, že to bude stát zato!

Aleš Tůma