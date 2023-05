Ve městě perníku se konal tradiční již 18. ročník Velké ceny města Pardubic, která je součástí Českého poháru. Letošní rok dorazili plavci z několika států jako Polsko, Maďarsko, Německo a v neposlední řadě Sýrie. O to zajímavější a prestižnější velká cena byla, navíc zde plavci mohli plnit limity na OH 2024 (Paříž) nebo na Mistrovství světa ve Fukuoce 2023.

Tomáš Ludvík (nejblíže) skončil v Pardubicích druhý. | Foto: LoBe

Mezi 85 českými a zahraničními oddíly (545 závodníků) nechyběla ani berounská Lokomotiva, která vyrazila na východ Čech v devítičlenné výpravě: Vít Cihlář, Zuzana Křížová, Tomáš Ludvík, Tomáš Míka, Štěpán Palata, Dominik Plhal, Adriana Říhová, Emma Wittenbergerová a Barbora Zítková.

Tomáš Ludvík ze svých tří startů si vyplaval třikrát postup do finálového bloku a to 2x do finále A v jeho TOP disciplínách 100 a 200 metrů znak a jednou do finále B na 50metrů znak.

V pátečním finále na 100 metrů znak si vyplaval páté místo, v sobotní znakařské padesátce bral deváté místo. A v nedělním finálovém bloku nasadil vysoké tempo a díky své odhodlanosti bral stříbrnou medaili a na stupně vítězů si vystoupil po boku Jana Čejky a svého bratra Davida, který doplaval třetí.

Loděnice šokovala jasného lídra

Tomáš Míka se účastnil jen disciplíny 50 metrů volný způsob, kde si ve finále A vyplaval sedmé místo. Dominik Plhal ukázal svoji formu a čtyřikrát se probojoval do finálového bloku B a to na 50, 100 metrů motýl a 100, 200 metrů volný způsob.

Dalším finálovým účastníkem byla Zuzana Křížová když se jí v nedělních rozplavbách povedlo dostat do odpoledního finále B na 100 metrů motýl, kde brala celkové deváté místo.

To nejlepší pro berounský tým přišlo na závěr sobotního dopoledne, kdy berounská štafeta ve složení: Zuzana Křížová, Emma Wittenbergerová, Štěpán Palata a Dominik Plhal překvapila, a na 4x50 metrů polohový závod vybojovala bronz.