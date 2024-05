Ondřej Jícha dnes 14:21

Třetí květnový víkend znamenal pro plavce ročníků 2012-2010 velký den. V kladenském bazénu probíhal Letní přebor Středočeského kraje žactva kam se kvalifikovali jen nejlepší plavci ze 16 oddílů celého regionu, kteří bojovali o co nejlepší výkony. Závody byly kvalifikací na Letní mistrovství ČR žactva, které se koná v červnu. Berounský oddíl domů vezl obrovské množství medailí především zásluhou Sofie Koníčkové, kde, to bylo co start to medaile