Berounský drak se blíží, dračí lodě budou závodit

/FOTOGALERIE/ Závody dračích lodí se zvolna blíží do Berouna. Již za týden posádky usednou do lodí a vyrazí na vodu, kde se utkají o několik cen: Berounský drak, Pohár starosty města Berouna a Závod partnerských měst. Akce Berounský drak se odehraje v kempu Beroun od soboty 31. srpna do neděle 1. září, pondělí 2. září se pak ponese ve znamení dětského dne.

„Festival Berounský drak nabídne závody amatérských posádek, ale také paddleboarding, atrakce pro děti i dospělé, ale občerstvení i přehlídku malých českých pivovarů," uvedli organizátoři. Lidé se mohou těšit i na koncerty a další doplňkový program. Posádky se v pátek 31. srpna dočkají tréninkových jízd na dračích lodích, nebude chybět ani hudební pobavení: zahraje skupina Los Banditos. Večer se pak odehraje ohňostroj a Dragon Open Party, která má probudit berounského draka. Sobota pak bude hlavním závodním dnem. Od 9 hodin startují závody „fun" posádek dračích lodí, od 15 hodin potom pojede závod partnerských měst. Od 18 hodin se příchozí mohou těšit na koncert, vystoupí kapely jako St. Johnny, Matěj Ptaszek Band, dojde i na stand-up komedii Arny Show.

Autor: Jakub Šťástka