Ženy už třetím rokem hrají úspěšně první ligu a letos dokázaly obhájit loňské bronzové medaile, přitom jen málo chybělo, aby prošly během třídenních finálových bojů v Kynžvartu do finále. Klub letos reprezentovaly pod vedením kapitána Miroslava Chocholy čtyři hráčky - Natálie Chocholová, Nela Halaburdová, Kristýna Zgaburová a Julie Knoblochová.

Muži před dvěma lety postoupili do druhé ligy a letos slaví další postup, který se popravdě příliš nečekal. Ve stejném termínu jako ženy na půdě vysoce favorizovaných Beřovic prošel omlazený berounský výběr do finále a domácí tým ve hře na jamky deklasoval 4:1.

V příštím roce také obě berounská družstva budou hrát první ligu! Během letošní sezony se v týmu prostřídali Jakub Keprta, Klaus Mařík, Lukáš Randa, Ondřej Rákosník, Pavel Kos, Petr Kalina, Vít Havlíček, Mikuláš Rosa, Dennis Klíma a Jan Knobloch, kapitánem týmu byl Petr Halaburda.

A pozadu nezůstal ani mládežnický tým. Před rokem vybojoval na MČR týmů do 14 let bronz a letos měl ve vyšší věkové kategorii do 16 let především sbírat zkušenosti. Jenže šestičlenná parta kolem kapitánky Andrey Knoblochové postoupila do celorepublikového finále, které bylo na programu od 12. do 15. srpna, a v šestnáctičlenném poli obsadila 10. místo, což dává optimistické vyhlídky na další rok. Tým kadetů a kadetek nastupoval v sestavě Julie Knoblochová, Jan Knobloch, Dennis Klíma, Jan Mrňa, Mikuláš Rosa a Martin Grubner.

Info o berounském golfu připravil Petr Halaburda