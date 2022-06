„Jsme rádi, že jsme součástí světového golfového okruhu, který se odehrává na pěti kontinentech, a také nás těší, že se postavení nejdůležitějšího českého turnaje žen stále zlepšuje. Rovněž poprvé se přímo do turnaje mezi 132 hráček dostaly na své tour karty čtyři Češky,“ řekl promotér turnaje Luboš Koželuh ze společnosti Premier Sports.

Prezident Royal Golf Clubu Beroun Vojtěch Matějček doplnil poděkování městu Beroun za to, že vzalo za svou nejen tuto sportovní akci, ale také nový název klubu, reflektující královský status města. "Změna je to vlastně jediná, jinak si hřiště drží osvědčenou podobu a stav přípravy na nejvýznamnější turnaj roku,“ uvedl Matějček, s nímž souhlasil Joao Pinto, turnajový ředitel Ladies European Tour. „Každým rokem je hřiště lepší a lepší. V minulých dvou letech tu padaly zajímavé nízké výsledky, ale myslím, že letos se půjde cestou přece jen větší náročnosti,“ přidal.

Kromě přenosů O2 TV bude klání vysílat také Tipsport TV, však jsme také v Berouně, kde společnost sídlí. Tipsport zatím vypsal hlavní turnajové sázky a bude postupně přidávat další. Chystá se zapojit také do charitativní dražby obrazů jedné z favoritek - Sáry Kouskové. Nicméně Top favoritkou je Švédka Johanna Gustavsson s kurzem 8:1, z domácích Tipsport nejvíc věří Kláře Spilkové (20:1), která hraje v Berouně po dvou letech.

„Těším se na návrat nejen sem, ale vůbec na Ladies European Tour, kterou jsem hrála osm let,“ řekla Klára Spilková po čtyřech letech zkušeností z amerických tour. Nová očekávání má od sebe Kristýna Napoleaová, která loni v Berouně poprvé prošla cutem na LET, ale letos už skončila mj. druhá na Saudi Ladies International. „Cítím energii po minulém týdnu, kdy jsem hrála Aramco Team Series v Londýně,“ nemůže se dočkat startu česká dvojka.

Pro zmíněnou Sáru Kouskovou to bude první profesionální start na Ladies European Tour, v Berouně byla loni v Top 20 ještě jako amatérka. „Formálně je to velký přestup, ale doufám, že golf zůstane stejně dobrý,“ řekla nedávno druhá hráčka turnaje LET Access Series ze Zbraslavi.

„Loni prošly cutem na Tipsport Czech Ladies Open čtyři Češky. Věřím, že letos to může být až sedm,“ dodal promotér Luboš Koželuh.

Motivací hráček jsou kromě celkových prize money 200 000 eur také prémie za hole-in-one. Na šesté jamce šek na 10 000 eur od Tipsportu a na sedmnáctce hodinky od společnosti Hodinářství Bechyně. A kdyby snad znovu padla senzační hole-in-one na čtyřparové devítce, tak jako loni v podání Finky Sanny Nuutinen, má Royal Beroun Golf Club opět připravenu odměnu. „Loni jsem vezl Sanně hodinky až do Finska na další turnaj,“ dodal Luboš Koželuh.

Doplňme, že vstupné je zdarma. Proběhne pouze registrace diváků vyplněním jednoduchého formuláře. Registrace je možná předem na webu czechladiesopen.cz, nebo při vstupu. Zaregistrovaní diváci budou mít výraznou slevu na vstupné v roce 2023.

Občerstvení najdete přímo v areálu. Ve stanu mezi jamkami číslo 9 a 10 bude studená i teplá kuchyně, pivo i nealkoholické nápoje.

Parkování zdarma. Zajištěno v areálu Royal Beroun GC.

Tipsport Czech Ladies Open

24. června 1. kolo 7:30–18:30 O2 TV Sport 14:00–18:00

25. června 2. kolo 7:30–18:30 O2 TV Sport 10:00–14:00

26. června finále 8:00–15:30 O2 TV Sport 11:00–16:00