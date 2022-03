Přes síto základního kola družstev, jehož se zúčastnilo zhruba 75 družstev, se kvalifikovalo do finále 1. ligy osm celků chlapců a osm děvčat - ten samý počet se kvalifikoval do 2. ligy.

Právě do něj se probojovali úspěšně i plavci Lokomotivy Beroun a přijeli se tak poprat o co nejlepší výsledek na nejprestižnější soutěži družstev u nás a reprezentovat celé město Beroun. V sestavě trenérky Simony Pokorné nechyběl hlavní tahoun Tomáš Ludvík a s ním bojovali ještě Tomáš Ludvík, Tomáš Míka, Štěpán Palata, Lukáš Uxa, Dominik Plhal, Jan Valečka a benjamínek Matouš Synek.

Na Máchovně se slavilo, padl tu druhý Lom. Střelec chvátal na noční

Přestože Lokomotivě chyběli někteří dobří plavci, tak se parta nevzdala a šla do závodů s vysokým nasazením tak, aby se borci dostali na stupně vítězů. Chtěli bojovat o nejvyšší stupínek jako minulý rok, kdy 2.ligu vyhráli.

Celý průběh závodů byl napínavý až do konce, když bodové pořadí bylo každou chvíli jiné. Chvíli byl ve vedení Beroun, poté zase Chomutov a do bojů o přední umístění se zkoušel probojovat také Zlín. Boj o medaile byl napínavý až do posledního závodu, kdy se berounští probojovali na první místo a to už si v závěrečné štafetě nenechali vzít! "Neuvěřitelné se stalo skutečností, Berounští opakovali úspěch z roku 2021 a opět si i v letošním roce došli na stupně vítězů pro zlatou medaili. Kluci, za celý klub vám děkuji za vzornou reprezentaci a gratuluji," rozplývala se nadšená trenérka Simona Pokorná.

Mrzí nás, že jsme nedali vítěznou branku, litoval Tomáš Šilhavý