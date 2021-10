V sobotu se berounští plavci rozdělili na dvě části - mladší odjeli na Krajskou základní soutěž na Kladno a dorost si hodlal vyplavat medaile na Memoriálu Luboše Kracíka v Litoměřicích.

Ze závodů v Litoměřicích: 1.místo T. Míka, 2. místo Š. Palata (vlevo). | Foto: Simona Pokorná

Do severočeských Litoměřic se sjelo mnoho plavců a tím konkurence narostla, ale berounský oddíl se neztratil a soupeře velmi potrápil. Pod vedením trenérky Anety Pokorné reprezentovala Lokomotivu sedmička plavců, a to Tomáš Míka, Štěpán Palata, Dominik Plhal, Jan Valečka, Lukáš Uxa, Šimon Vejrážka a v neposlední řadě jedna zástupkyně za reprezentaci žen berounského oddílu a to Anna Mužíková.