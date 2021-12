Berounští plavci mají hned dva mistry republiky - Tomáše Míku a Ludvíka

O posledním předvánočním víkendu se konalo plavecké Zimní mistrovství České republiky dorostu a dospělých na krátkém bazénu v Plzni, kde výprava Lokomotivy Beroun nesměla chybět. Pro plavce byl šampionát vrcholem zimní sezóny a chtěli předvést to nejlepší, co natrénovali. To se také povedlo, když dohmátli celkem pro 9 medailí, tři zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové.

Reprezentanti berounského plavání - zleva trenérka Aneta Pokorná, Jan Valečka, Tomáš Míka, Štěpán Palata a Tomáš Ludvík. | Foto: Foto LoBe

Do plzeňského bazénu jeli pod vedením trenérky Anety Pokorné porovnat síly s nejlepšími plavci České republiky Tomáš Míka, Štěpán Palata, Lukáš Uxa, Jan Valečka a v neposlední řadě Tomáš Ludvík, který za svou mateřskou Lokomotivu hrdě závodí, ale již trénuje ve Victoria Vysokoškolském sportovním centru MŠMT pod vedením trenéra Dominika Vavrečky. Velmi nadějný Tomáš Míka ukázal velkou odhodlanost a úžasný progres, když ve všech jeho disciplínách zaplaval osobní rekordy a zajistil si postup do finále staršího dorostu a finále open. I když konkurence byla veliká, Tomáš hned první den vybojoval titul Mistra ČR na 50 metrů volný způsob ve své kategorii staršího dorostu. Další titul a zlato si domů odvezl za 100 metrů volný způsob a kvalifikoval se do finále open, kde předvedl velmi napínavý závod a vybojoval bronzovou medaili. Na 100 metrů volný způsob zaplaval i fantastický osobní rekord 49,87, protože časem pod padesát vteřin se může v ČR pochlubit jen zlomek plavců. U zlatých medailí to neskončilo - Tom si vybojoval ve velmi napínavých závodech stříbrnou medaili na 100 metrů polohový závod a bronz na 200 metrů volný způsob. Jak se říká: „Štěstí přeje připraveným." Tomáš Ludvík z Lokomotivy vyšel a skutečně v Plzni jel jak lokomotiva. Pro zlato si dohmátl s přehledem na své nejoblíbenější trati 200 metrů znak a přidal ještě stříbro na 400 metrů polohový závod. Tomáš si vyplaval po dlouhé době pět osobních rekordů. Jan Valečka v mladších juniorech nezůstal pozadu a na stupně vítězů si došel pro dvě bronzové medaile a to na 200 metrů motýl a své nejoblíbenější disciplíně 400 metrů polohový závod. Tam se probojoval díky osobáku i do finále open, kde obsadil celkové 10. místo . Štěpán Palata se nejlépe umístil na osmý v kategorii mladších juniorů na 100 metrů motýl a vyplaval si několik osobních rekordů. Lukáš Uxa se nejlépe umístil na 12. místě na 100 metrů prsa v kategorii starších juniorů. Nejlepší štafetové umístění bylo na štafetu 4x50 metrů volný způsob muži, kdy se berounská štafeta ve složení Ludvík Tomáš, Palata Štěpán, Jan Valečka a Tomáš Míka umístila na 5. místě . Všem plavcům veden klubu gratuluje a přejeme mnoho úspěchů v nadcházející sezóně.