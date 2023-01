Během dne to bylo v bodování velmi napínavé, protože berounská parta ve složení: T. Ludvík, T. Míka, Š. Palata, D. Plhal, M. Palata, J. Prošek, A. T. Klíma a M. Synek se sice od začátku dostala do vedení, ale pak klesla na druhou pozici. Náladu si vylepšila na konci dopoledního programu, kdy se po štafetovém závodě dostala opět do vedení.

Berounští tenisté byli v Austrálii hodně vidět

Tentokrát už se kluci sesadit z čela nenechali, když obě štafety na 4x100 polohový závod a na 4x100 volný způsob zvládli parádním způsobem.

Svoje soupeře doslova převálcovali a se ziskem 15530 bodů ovládli 1. kolo krajské soutěže.

Nyní bude sestava Lokomotivy čekat, až všechny kraje odplavou svoje kolo, aby bylo definitivní, jestli do semifinále družstev postoupí.

Za berounský oddíl se představilo na závodech ještě družstvo děvčat ve složení: Z. Křížová, E. Matějová, E. Janečková, E. Wittenbergerová, K. Zítková, A. Říhová, a nejmladší A. Hronová. Děvčata se po vzoru svých oddílových kolegů pustila do závodů s velkou chutí a skončila na krásném osmém místě .