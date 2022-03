Na stupních vítězů se představilo pět jmen Lokomotivy a díky jejich skvělým výkonům do Berouna putovalo 27 medailí, z toho devět zlatých, osm stříbrných a deset bronzových.

V nejstarší kategorii se představil Štěpán Palata, již známý a ostřílený berounský plavec, který si z plzeňského bazénu vylovil osm medailí z osmi startů, což je výborný výsledek. Štěpán si na stupně vítězů vyskočil pro zlatou medaili pětkrát a to na 50, 100 a 200 metrů motýl, 50 a 100 metrů prsa. K tomu přidal stříbro na 50 metrů volný způsob a dva bronzy na 100 a 200 metrů volný způsob.

V mladší kategorii dorostenek se představila na stupních vítězů již několikanásobná mistryně žactva Zuzana Křížová, která si domů odvezla sedm medailí. Zlaté medaile si vyplavala za skvělé závody na 100 a 200 metrů motýl. Stříbrné medaile přidala na 50 metrů motýl, 100 a 200 metrů volný způsob. A v neposlední řadě dohmátla i dvakrát pro bronzovou medaili na 50 metrů volný způsob a 200 metrů polohový závod.

Martin Kraus po výhře nad Benešovem: Naše výkonu půjdou nahoru

Martin Hončík je velmi nadějný plavec a to se potvrdilo i na plzeňských závodech, kde si v mladší dorostenecké kategorii dohmátl pro tři bronzové medaile a to na 200 metrů polohový závod, 200 metrů prsa a 800 metrů volný způsob.

V mladší kategorii žáků měl plavecký oddíl LoBe hned dva medailisty a to prorážející hvězdu Matouše Synka a o rok mladšího Adama Baštýře. Matouš Synek si dohmátl pro medaili osmkrát. "To je fantastické. Matouš velmi poctivě trénuje a je vidět, že se mu to vyplatilo. Jak se říká: Štěstí přeje připraveným,“ shodují se Matoušovi trenéři.

Matouš si vyskočil na stupně vítězů pro tři zlaté medaile a to na 50 a 100 metrů prsa a 1500 metrů volný způsob. Stříbrné medaile si vybojoval na 200 metrů motýl, 200 metrů volný způsob a 200 metrů prsa. Pro bronzovou příčku dohmátl na 50 metrů motýl a 50 metrů volný způsob.

Adam Baštýř si udělal radost v posledním nedělním závodě,ů kdy zabojoval na dlouhé trati 1500 metrů volný způsob a dohmátl pro bronzovou medaili.

Všichni plavci si zaplavali osobní rekordy, někteří si domů odvezli i cenné kovy a tím to jim vedení klubu gratuluje.