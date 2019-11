Zúčastnili se zde ročníky 2005-2007. Berounský plavecký oddíl reprezentovali plavci trenérek Anety a Simony Pokorné: Čekanová Kristina, Dočkalová Františka, Dvorská Nikol, Dvořák Dominik, Hončík Martin, John Viktor, Klíma Aurelius, Křížová Zuzana, Odlas Michal, Palata Matěj, Palata Štěpán, Plhal Dominik, Šejvlová Viktorie, Valečka Jan, Vejrážka Šimon a v neposlední řadě Žáčková Viktorie.

Velmi dobře reprezentoval berounský oddíl již známý plavec Jan Valečka, který ve svém ročníku získal devět medailí ze všech startů, ve kterých startoval. I přes velkou konkurenci si odvezl tři zlaté medaile ze závodů na 200 metrů volný způsob, 200 metrů motýlek a 400 metrů polohový závod. Stříbrnou medaili přidal na 400 metrů volný způsob, 100 metrů znak, 100 metrů motýl a 100 metrů volný způsob. Bronz vybojoval na 50 metrů volný způsob a 200 metrů polohový závod.

Jeho oddílový kolega, který zazářil na těchto závodech je Štěpán Palata, který si vyplaval sedm medailí ve velmi napínavých závodech. Neskutečných šest zlatých medailí získal na 100 metrů prsa, 100 metrů polohový závod, 50 metrů volný způsob, 200 metrů polohový závod, 100 metrů motýl, 200 metrů prsa a 100 metrů volný způsob. Stříbro Štěpán přidal na 200 metrů motýl.

V ročníku 2007 byli hned tři berounští plavci, kteří si zaplavali osobní rekordy a domů si odvezli cenné kovy. Zuzana Křížová se konkurence nebála a s přehledem si vyplavala devět zlatých medailí. „Zlatá Zuzka“ si zlaté medaile odvezla ze závodů na 200 metrů volný způsob, 200 metrů motýl, 800 metrů volný způsob, 50 metrů volný způsob, 200 metrů polohový závod, 400 metrů volný způsob, 200 metrů znak, 100 metrů motýl a v neposlední řadě 100 metrů volný způsob.

Martin Hončík se představil na stupních vítězů hned pětkrát. Zlatou příčku si vyplaval dvakrát a to v jeho velmi oblíbených disciplínách 100 a 200 metrů prsa. Jako třetí dohmátl třikrát a to na 100 metrů polohový závod, 100 metrů znak a 200 metrů znak.

Matěj Palata si na bednu vítězů vyskočil čtyřikrát. Stříbrnou příčku si zasloužil za závod na 100 metrů volný způsob. Bronzové kovy si vyplaval v disciplínách 100 a 200 metrů motýl a také na 50 metrů volný způsob. Nejnapínavější závod byly závody štafet, kdy berounská štafeta chlapců zvítězila v obou štafetách a to: 4x50 metrů polohová štafeta a 4x50 metrů volný způsob štafeta, ve složení: Jan Valečka, Dominik Plhal, Matěj Palata a Štěpán Palata.

Ve smíšené štafetě 4x50 metrů polohový závod se postarali o stříbrnou medaili, ve složení: Čekanová Kristina, Palata Štěpán, Valečka Jan a Křížová Zuzana.

Ve smíšené štafetě 4x50 metrů volný způsob berounská štafeta přivezla domů také stříbrnou příčku ve složení: Valečka Jan, Křížová Zuzana, Dočkalová Františka a finišman Štěpán Palata. Ostatní závodníci z oddílu si také sáhli na dno svých sil, a přestože na stupně vítězů nedosáhli udělali si krásné osobní rekordy z kterých se mohli radovat.

LoBe