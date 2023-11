Ve dnech 3. - 4. listopadu se konal Zimní přebor Středočeského kraje a Prahy, v němž mezi sebou změřilo síly 263 plavců z 24 oddílů. V mladoboleslavském bazénu reprezentovalo Lokomotivu Beroun pod vedením Anety a Simony Pokorných 12 plavců - Adam Baštýř, Vít Cihlář, Agáta Hronová, Štěpán Hruška, Aurelius Klíma, Zuzana Křížová, Matěj Palata, Štěpán Palata, Artsiom Piakhota, Dominik Plhal, Adriana Říhová a Barbora Zítková.

Závod v Boleslavi se plavcům Lokomotivy Beroun povedl skvěle, obsadili první tři místa: 1. Š. Palata, 2. D. Plhal a 3. M. Palata | Foto: LoBe

Berouňáci měli radost už v páteční závodním odpoledni, kdy si Štěpán Palata vybojoval dvě stříbrné medaile na 50 metrů volný způsob a 100 metrů motýl.

Dobře začala také sobota, kdy chlapci Lokomotivy vybojovali několik cenných kovů. Dopoledne zazářil na dvoustovce volným způsobem Dominik Plhal když vybojoval stříbrnou medaili. V dalším závodě na poloviční trati už se porazit nenechal a vyplaval si vytoužené zlato.

Jeho oddílový kolega Štěpán Palata k pátečním medailím přidal stříbro na 100 metrů prsa, jednou pak skončil čtvrtý a pátý. Největší radost pro Berounské přišla v odpoledním programu na 50 metrů motýl, kdy chlapecké trio obsadilo kompletní stupně vítězů, když zlato vyhrál Štěpán Palata, stříbro bral Dominik Plhal a pro bronz si dohmátl Matěj Palata.

Ostatní plavci se snažili výborně reprezentovat Lokomotivu, několikrát se probili do TOP 10 a dělali si své osobní rekordy.

O stejném víkendu se také konala VC Brna, která je součástí Českého poháru (5. kolo). Na nově vybudovaném 25 metrovém bazénu v moravské metropoli se závodů zúčastnili plavci v barvách Lokomotivy Tomáš Míka a Tomáš Ludvík. Míka se přes síto rozplaveb se probojoval čtyřikrát do finále. Nejlépe si vedl na své oblíbené trati 200 metrů volný způsob, kde si vyplaval stříbrný pohár. Bohužel nepopulární čtvrté místo získal na 50 metrů volný způsob a 100 metrů polohově. Na 400 metrů volný způsob bral 5.místo.

Tomáš Ludvík si do Brna dojel pouze na nedělní závod 400 metrů volný způsob, ve kterém se probojoval do odpoledního finále a umístil se na 7. místě. V sobotu se Tomáš zúčastnil ve Zlíně ploutvového plavání, kde bral první místo na 400 m Bi-fins a skončil je o pět sekund za českým rekordem. Tomu se bude snažit přiblížit co nejvíce a nejlépe ho překonat na dalších závodech. Držme mu palce, ať mu to vyjde. A ať se daří také všem ostatním plavcům Lokomotivy.