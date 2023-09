První podzimní den patřil v berounském plaveckém bazénu už XIV. ročníku tradičního Memoriálu Ing. Slavoše Sobotky, který založil zdejší klub Lokomotiva. Hlavním závodem bylo 100 metrů polohový závod. Domácí závodníci každopádně uctili památku zakladatele řadou pěkných výkonů a spoustou medailí.

Mladí plavci Loko Beroun | Foto: LoBe

Do berounského bazénu se sjely oddíly tentokrát jen ze Středočeského kraje, pro který byly závody vypsané. Z domácího oddílu se kvalifikovalo 38 plavců, ale kvůli zdravotním problémům se jich zúčastnilo jen 23. Svěřenci Simony Pokorné, Anety Pokorné a Šárky Freywaldové si vedli na výbornou. Všichni se pustili do závodů s chutí bojovat o co nejlepší umístění a osobní rekordy, protože věděli, že na vítěze čekají diplomy, krásné poháry a věcné ceny.

Z domácích nejvíce zářil v juniorské kategorii MATOUŠ SYNEK, který si vyplaval zlato na 200 VZ , dvě stříbra na 100 VZ a na hlavní závod 100PZ ( 4.50VZ,4.100M, 5.50M). Dalším bronzovým juniorem byl na 50 Z VÍT CIHLÁŘ. Ten se v dalších disciplínách se vešel do TOP desítky ( 4.200Z, 5.100Z, 8.100VZ, 9.200VZ, 9.50VZ ).

MATĚJ PALATA se nenechal zahanbit svými oddílovými kolegy a v juniorské kategorii získal celkem tři medaile a jednu nepopulární „bramborovou" ( 1.100M, 1.50M, 3.50VZ a 4.100PZ ).

Výlov medailí po letní pauze se Berouňanům v Domažlicích povedl dokonale

V juniorské kategorii reprezentovala berounský klub také děvčata, která dosáhla na medaile: EMMA WITTENBERGEROVÁ (3.50P, 5.100P,6.200P, 10.100VZ, 11.200VZ,12.100PZ) a BARBORA ZÍTKOVÁ ( 3.200P,4.100P, 5.50P, 8.100VZ,9.200VZ,9.100PZ). Žákovskou kategorii ovládla SOFIE KONÍČKOVÁ, která nedala svým soupeřkám šanci a získala pět zlatých a jednu „bramborou“ medaili ( 1.200P, 1.200VZ, 1.100M, 1.200Z, 1.100VZ, 4. 100PZ) . NIKOLA BOUBÍNOVÁ nezůstala pozadu za svou oddílovou kolegyní, když ve své kategorii žaček získala jednu zlatou a čtyři stříbrné medaile (1.50VZ, 2.200VZ, 2.100M, 2.200Z , 2.100VZ a 10.100PZ). ELIŠKA SEDLÁČKOVÁ ve své kategorii mladšího žactva získala dvě medaile ( 2.200P, 3.100P, 4.50P, 9.50Z, 9.100VZ, 10.50VZ ).

Přepište dějiny! Piraně Beroun U11 jsou mistry republiky, gratulujeme

Na stupně vítězů se také probojovali v žákovské kategorii: ADAM BAŠTÝŘ ( 1.100VZ, 2.50VZ, 2.50M, 3.200VZ,4.100Z, 4.100PZ) , ŠTĚPÁN HRUŠKA (1.200P, 3.100P, 5.200VZ, 5.100VZ, 9.100M, 11.100PZ), FILIP HŘEBÍČEK (3.200P, 7.200Z, 9.100VZ, 10.100Z, 10.100M, 15.100PZ) a ŠMÍD MAREK ( 3.100P, 9.100VZ, 20.100PZ).

Ostatní sice na medailová umístění nedosáhli, ale bojovali s velkým nasazením a vytvořili si spoustu krásných osobních rekordů: J.DUDEK, A.DVOŘÁKOVÁ, A.HAVELKA, D.CHROUST, N.LAUBOVÁ, V.MAJER, L.MARSOVÁ, E.F.MITCHELL, E.PROCHÁZKOVÁ, N.PROCHÁZKOVÁ, J.VENCLOVÁ .

Celkem berounští vytvořili 83 osobních rekordů, což je slibný odrazový můstek do dalších závodů, které plavce již brzy čekají.