Do berounského bazénu se sjelo přes 200 závodníků z 25 oddílů celé ČR. Z domácího oddílu se kvalifikovalo 26 plavců. Svěřenci Vladimíra Seemana, Simony Pokorné, Anety Pokorné a Šárky Freywaldové.

Všichni plavci se pustili do závodů s chutí bojovat nejen o co nejlepší umístění a osobní rekordy, ale také se chtěli ukázat před domácím publikem. Tribuna pro diváky byla obsazena do posledního místa. Na vítěze čekaly diplomy, krásné poháry a věcné ceny.

Z domácích nejvíce zářil v dorostenecké kategorii Tomáš Míka, který nedal svým soupeřům žádnou šanci a z osmi disciplín získal osm zlatých pohárů (50K, 200P, 200K, 100M, 50M, 100P, 100K a 100PZ - hlavní závod). Ani Zuzana Křížová nezůstala pozadu za svým oddílovým kolegou, když ve své kategorii žaček doslova válcovala soupeře a na nejvyšší stupeň si pro zlatý pohár vyskočila celkem 6x (50VZ, 200VZ, 100M, 50M, 100VZ a 100PZ - hlavní závod).

Na stupně vítězů se také probojovali: Palata Štěpán (1. 100P, 3x 2.místo 200K, 100K a 100PZ), Valečka Jan (1. 100M, 2. 50K, 4x 3.místo 200VZ, 100P,100K, 100PZ), Cihlář Jakub (3x 2. místo 100Z, 200Z, 50Z) Hončík Martin (2. 100P, 3. 200P), Palata Matěj (1. 50M, 2. 100M, 3. 50K), Pavlisová Veronika (3. 50Z, 3. 50K), Prošek Jakub (1. 100Z, 1. 200Z), Sabo Jiří (3. 50Z) a Uxa Lukáš (2. 100P, 3. 200P).

Nádherným okořeněním závěru dopoledního programu byla suverénní výhra berounského oddílu za mohutného povzbuzování domácího publika ve štafetovém závodu 4x 50 polohový závod ve složení Cihlář, Palata, Valečka, Míka a na 2. místě hned za nimi berounská štafeta B ve složení Prošek, Sabo, Uxa a Hončík. Děvčata ve složení Krobová, Pavlisová, Křížová a Mužíková se nechtěly nechat zahanbit od kluků a získaly ve štafetovém závodě 4x 50polohový závod také 2. místo.

Nesmíme zapomenout ani na hlavní závod 100 metrů polohový závod, který byl na závěr závodů, kde v ročníku 2003 zvítězil Tomáš Míka, ročník 2004 - 2005 2. místo obsadil Štěpán Palata a 3. místo získal Jan Valečka. Z děvčat ročník 2006 - 2007 získala 1. místo Zuzana Křížová. Ostatní, kteří sice na medailová umístění nedosáhli, ale bojovali s velkým nasazením a vytvořili si spoustu krásných osobních rekordů byli A. Burešová, K. Čekanová, N. Dvorská, D. Dvořák, J. Jedlička, A. Klíma, S. Klímová, P. Pavlis, D. Plhal, M. Synek, F. Šebo, J. Žáčková a V. Žáčková.

Plavci získali celkem pro berounský oddíl 46 medailí (1. místo 20x, 2. místo 13x a 3. místo 13x) a vytvořili 44 osobních rekordů, což je jistě slibný odrazový můstek do dalších závodů, které plavce již brzy čekají.