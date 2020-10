Nejprve se podíváme na 107. ročník Pražských Primátorek. „I přes různé organizační a zdravotní peripetie v posádkách jsme Korona Primátorky, jak jsme je trefně nazvali, zvládli důstojně. Měli jsme pět čistých posádek. A k tomu ještě jednu zástupkyni na skifu žen a jednu dorostenku ve společenství LOKB, ČVKP a BOH,“ podotkla Růžena Sehnoutková.

Jako první jeli svou finálovou jízdu nejmladší veslaři berounské Lokomotivy. „Naše čistá posádka ve složení Anna Čechová, Kateřina Štajerová, Marie Hlaváčková, Tereza Čedroňová, Šimon Hobza, Jakub Dušek, Tobiáš Mikoczi a Tobiáš Halička se moc těšila. Hned po startu posádka VK Smíchov na nás najížděla a kormidelnice Bára Nováková měla plné ruce práce, aby se veslice nesrazily. Následně jsme chytili několik krabíků a jeden byl zásadní. Vyrazil totiž Tobiášovi Mikoczimu veslo z ruky a pačina ho velmi silně udeřila do obličeje. Tak moc, že měl černo před očima. Ale Tobík se vzpamatoval a bojoval. A tak i přes tyto problémy posádka dojela v kontaktu na třetím místě,“ popsala dramatickou jízdu Sehnoutková.

Další den starší žačky a starší dorostenci Lokomotivy vybojovali přes opravné jízdy postupy do finále A. Dorostenci zabojovali, vyhráli opravku a semifinále jim zajistilo postup do finále B. „Bohužel se nám ze zdravotních důvodů rozpadla posádka dorostenek. A tak jediná zástupkyně Zuzka Matějková jela v posádce společenství ČVKP, BOH a LOKB. Ale nepodařil se jim postup do finálových jízd,“ litovala trenérka, kterou však potěšil jiný fakt: „Po delší době jsme mohli sestavit čistou posádku žen. Ta jela ve složení Tereza Lamprechtová, Hana Pavlásková, Majda Kindlová, Bára Kamrlová, Bára Nováková, Šárka Čechová, Markéta Krompolcová a Mája Tůmová, na kormidle seděla Eva Varvařovská, která ten den slavila narozeniny. Ženy jely pro radost z veslování a pro tu čest jet Primátorky. A tu radost jim nezkazilo ani to, že nepostoupily do finále.“

Do finále A pak nastoupily nejprve berounské starší žákyně. Posádka Alexandra Laubová, Markéta Forejtová, Anička Pavlásková, Zuzana Vabroušková, Aneta Lukášová, Amálie Moravčíková, Marie Trnková a Zuzana Tejklová s kormidelnicí Bárou Novákovou bojovala a dojela v kontaktu se startovním polem na pátém místě. Stejně dojeli ve finále A starší žáci Lokotky ve složení Matěj Smejkal, Jaroslav Čech, Bartoloměj Krejčí, Přemysl Prášek, Oliver Molčanyi, David Cakl, Matyáš Starý a Adam Denko s kormidelníkem Michalem Štorkem. „Ti jeli výborně, dojeli v kontaktu se startovním polem, a to jsme měli na pohled suverénně nejmenší posádku. V těchto věkových kategoriích prostě a jednoduše rozhoduje velikost a s tím i síla,“ řekla Sehnoutková.

Dorostenci Loko Beroun ve složení Martin Jordán, Filip Hobza, Simon Hejda, Marek Chleboun, David Pazdera, Tomáš Partl, Jakub Šiška a Albert Tůma s kormidelníkem Michalem Štorkem také nepatří zatím mezi ty nejstatnější posádky, ale bojovali a skončili ve finále B na 4. místě. „Anička Frdlíková si dokonale užila atmosféru finále B na skifu žen a s úsměvem dojela do cíle. A pak rychle odcestovala do Pardubic na zkoušku na vysoké škole. A to je hlavní smysl sportu - mít z pohybu radost. Všem zúčastněným moc děkujeme za předvedené výkony. Je to klubová čest jet Primátorky a tolik čistých posádek - to je super,“ dodala Růžena Sehnoutková.