Tak jako vždy při žebrácké pouti se běží v srpnu atletický závod Žebrácká 25. Silniční běh, který zavede závodníky na tratě v okolí hradů Točník a Žebrák a nechá je nakouknout do křivoklátských lesů, se koná v neděli.

V neděli se běží Žebrácká 25. | Foto: Petr Svoboda

Start je v 10 hodin od žebrácké základní školy, muži nad 70 let a ženy nad 60 let se na trať vydají už o hodinu dříve. Vrchol závodu by se měl odehrát jako vždy po jedenácté hodině, kdy se očekává doběh těch nejlepších.