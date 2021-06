Hned od prvního dne bylo vidět, že Berounští přijeli bojovat o místa ve finále a přední umístění. Přestože měli několikaměsíční pauzu (a tím pádem pouze suchou přípravu) a začali trénovat před několika týdny, tak se do finále kvalifikovali.

Do finále A postupovalo 8 nejlepších závodníků a do finále B postupovalo dalších osm. Štěpán Palata se probojoval do finále A hned třikrát a do finále B také třikrát. Nejlépe dopadl na 200 VZ a 100 M, de skončil pátý. Do finále A se třikrát dostal také Jan Valečka a i on byl nejlépe pátý na 200 M, sedmý pak na krátké polohovce na 200 metrů.

Z děvčat pronikla do finále jediná Zuzka Křížová, pro kterou to byl velký úspěch a překvapení, když si vyplavala 2 x finále B- devátá skončila na 100 M a patnáctá na 100 VZ. Nejlépe z berounských si vedl Tomáš Ludvík, který trénuje v Praze ve vysokoškolském centru. Získal dvě stříbrné medaile na 400 metrů polohový závod a 100 metrů znak.

To nejlepší přišlo ale až na závěr závodů, kdy výborně připravení bratři Ludvíkové v jejich oblíbené disciplíně na znakařské dvoustovce nedali nikomu šanci a umístili se na nejvyšších stupních. První dohmátl Tomáš a hned za ním David, který přitom měl za sebou sobotní desetikilometrový závod v dálkovém plavání.

"Při vyhlašování se moderátor závodů ptal, jestli někdo z přítomných pamětníků nezná jinou sourozeneckou dvojici v mužské kategorii, která by se umístila v Českém poháru na předních místech. Nikdo z přítomných žádnou takovou dvojici neznal a tak bratři sklidili další úspěch," popisovala s hrdostí trenérka Lokomotivy Simona Pokorná.

Dodala ještě hodnocení nováčků výpravy: B. Jedličková a M. Synek sice na finále nedosáhli, ale i tak se na závodech neztratili, když své disciplíny po vzoru svých oddílových kolegů plavali ve svých osobních rekordech a na závodech se snažili nabrat další zkušenosti ze závodů.

Nyní plavce čeká Letní mistrovství ČR, které se bude konat v Ústí nad Labem. I tam plavcům přejeme rychlou vodu.

Tomáš a David Ludvíkovi, hvězdy závodů v Liberci.Zdroj: LoBe

Tomáš a David Ludvíkovi, hvězdy závodů v Liberci.Zdroj: LoBe